Club América busca la hazaña en el Clausura 2026: estos son los resultados y escenarios que necesita para avanzar a Semifinales del torneo Clausura 2026

América aún no está eliminado en los Cuartos de Final de la Liga MX, aunque enfrenta el escenario más complicado de la serie. El equipo azulcrema depende de una combinación de resultados para poder avanzar a las Semifinales del Clausura 2026, lo que obliga a una actuación prácticamente perfecta en la vuelta.

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En el partido de ida, las Águilas mostraron carácter y resistencia en un duelo de alto voltaje. El capitán Henry Martín apareció en el momento clave al convertir un penal en los minutos finales, lo que permitió que el América rescatara un empate 3-3 que los mantiene con vida en la eliminatoria.

El encuentro también estuvo rodeado de tensión, ya que el conjunto de Coapa estuvo cerca de perder el resultado en la mesa por una presunta alineación indebida. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y el equipo logró mantenerse en competencia, aunque con la obligación de elevar su nivel en la vuelta.

¿Qué necesita el América para avanzar a Semifinales?

El formato actual de la Liga MX establece que el único criterio de desempate es la posición en la tabla general, ya que desde 2021 se eliminó el gol de visitante. Esto complica aún más el panorama para el Club América, que necesita un resultado específico para avanzar.

Con el empate global 3-3, el América está obligado a ganar el partido de vuelta por cualquier marcador si quiere instalarse en las Semifinales. El empate no le favorece, ya que el rival avanzaría por haber terminado mejor posicionado en la fase regular del torneo.

El duelo decisivo se disputará en Ciudad Universitaria, donde el equipo capitalino está obligado a mostrar su mejor versión para evitar quedar eliminado por segundo torneo consecutivo en Cuartos de Final. La presión es máxima en un escenario que no permite errores.

Posibles resultados que clasifican al América

Pumas 0-1 América (3-4 global)

Pumas 1-2 América (4-5 global)

Pumas 2-3 América (5-6 global)

Pumas 3-4 América (6-7 global)

En cualquier escenario, la condición es clara: el Club América debe salir con la victoria para mantenerse con vida en la pelea por el título del Clausura 2026.