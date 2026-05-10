América Femenil avanzó a su tercera Final al hilo; aplastó 11-4 a Toluca en el global

Las Águilas ganaron la vuelta 4-3 en el Cd. De los Deportes tras golear en la ida 7-1

América Femenil cumplió el trámite de la vuelta de las semifinales ante Toluca, al ganar 4-3 el juego de vuelta para un aplastante 11-4 en el marcador global.

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En el Ciudad de los Deportes, la escuadra de Ángel Villacampa deleitó a su afición que asistió al mediodía de este domingo 10 de mayo día de las madres, para acompañar a su equipo hacia su tercera Final al hilo.

Porque también lo hizo en el Apertura 2025 y en el Clausura 2025, pero ambas series las perdió ante Tigres y Pachuca respectivamente, por lo que esperan que la tercera sea la vencida para las azulcremas, luego de dos subcampeonatos al hilo.

América llegó a este juego de vuelta con seis goles de ventaja, tras haber ganado la ida de manera aplastante, por lo que el pase ya estaba resuelto.

Sin embargo, había que jugar estos 90 minutos y las Águilas comenzaron ganando apenas a los cuatro minutos por medio de Gabriela García.

Toluca mostró amor propio por medio de la francesa Faustine Robert, quien marcó tanto al 12′, 20′ y 45′, para descontar en esta eliminatoria.

Pero América en la rama femenil es muy dominante y en este juego no se quedó atrás para también ganarlo y llevarse los dos juegos de la eliminatoria.

La española Irene Guerrero marcó al 35′; posteriormente Aylin Aviléz pasados los 70 minutos de juego con una gran definición dentro del área y para llevarse la victoria, el tanto de Alexa Soto ya en la parte final del encuentro, para así terminar el marcador 4-3.

De esta manera, las Águilas van en busca de su tercer campeonato de la Liga MX Femenil, luego de que sus últimas cuatro Finales en todas perdieron y se han quedado con las manos vacías.