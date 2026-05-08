América Femenil golea a Toluca y acaricia la final del Clausura 2026

El América Femenil goleó 7-1 al Toluca en la ida de semifinales y prácticamente aseguró su pase a la final del Clausura 2026

El América está en la final del futbol femenil. Aunque aún falta el duelo de vuelta el domingo en la capital mexicana, la noche del jueves aplastaron 7-1 a las Diablas Rojas del Toluca en el duelo de ida. Imposible que las escarlatas remonten la cuesta.

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Aunque no hay nada escrito en el futbol, si las mexiquenses remontaran la cuesta el domingo tendrían que despedir a toda la plantilla azulcrema.

El conjunto femenil de las Águilas del América mostró el músculo en la cancha del Estadio Nemesio Diez en el duelo de ida de las semifinales del Torneo de Clausura 2026 en la Liga Femenil MX.

El otrora inmueble recordado entrañablemente como la Bombonera registró una regular entrada.

Desafortunadamente para los seguidores locales lo que pudo ser una velada de fiesta se convirtió en una noche triste.

Apenas comenzaba el encuentro, y el conjunto de Coapa puso en predicamentos a la zaga toluqueña, afortunadamente para las escarlatas, Martínez salvó la portería al enviar la pelota a tiro de esquina.

Poco después se presentó una apretada jugada dentro del área diabólica, lo que obligó a la silbante en turno a apoyarse del VAR (Sistema de Video Arbitraje) tras lo cual decretó la pena máxima a favor de las Águilas de Coapa.

Camberos fue la encargada de cobrar y lo hizo de manera excelsa para enviar la de gajos al fondo de la portería.

Pero las Águilas querían más y se fueron al frente con determinación.

Cuando el cronómetro marcaba el cabalístico minuto 13, las azulcremas se dejaron sentir nuevamente en la pizarra. Esta ocasión la encargada de mover las redes fue Kimberly Rodríguez, quien anidó el segundo a la cuenta con sólido cabezazo.

En su desesperación por reducir la distancia en la pizarra, las de Toluca se fueron al frente, pero descuidaron la parte baja de la cancha, lo que supo capitalizar el conjunto propiedad del empresario Emilio Azcárraga Jean.

La brasileña no perdona y así retoman ventaja… pic.twitter.com/ZCa7gghL1K — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 8, 2026

Sin embargo, antes de sentir los estragos del poder ofensivo de la visita, las anfitrionas lograron acortar distancias por conducto de Erceg, quien aprovechó un tiro de esquina para rubricarlo de cabeza.

Poco le duró el gusto a Toluca, porque América marcó pronto el tercero.

Al minuto 23 Da Silva aprovechó un descuido en la zaga mexiquense para enviar el esférico al fondo de la puerta del infierno.

Pasada la primera media hora de juego tocó el turno a la azulcrema Irene Guerrero, quien exhibió a la zaga toluqueña. Con una pequeña finta se quitó a dos defensas mexiquenses para enviar balón cruzado con la cara interna del pie derecho. Inalcanzable para la cancerbera de las Diablas, que se lanzó con enjundia.

El encuentro siguió el desarrollo con Toluca desesperado al frente y América en busca del contra golpe, pero luego de cinco goles en la primera parte, la pizarra no se movió más aunque la silbante agregó cuatro minutos a manera de compensación.

En la segunda parte América aumentó la cuenta. Al 52’, Geyse da Silva rubricó una gran pared para marcar el quinto tanto azulcrema.

El sexto fue un golazo de Nancy Antonio de tiro libre directo. Una obra de arte.

El séptimo para las huestes de Coapa lo anotó Ávilez al 82’.

La silbante agregó cuatro minutos a manera de compensación pero América se apiadó de las anfitrionas y se echó atrás.