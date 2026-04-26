América fue un espejismo; perdió con Atlas y va contra el líder Pumas en cuartos

En el tiempo agregado, Alfonso González clavó del triunfo para los Rojinegros, que clasificaron en sexto lugar; Veiga falló un penal

Las dos victorias que había conseguido América fueron un espejismo. En el juego en el que tenían tan solo que empatar para asegurar el sexto lugar, Atlas les ganó de último minuto 0-1 en el Estadio Banorte.

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Resultado con el que las Águilas se tendrán que medir ante el líder Pumas en cuartos de final, ya que acabaron en octavo lugar de la clasificación.

Primero jugarán en el Estadio Banorte el próximo fin de semana, pero luego se tendrán que meter al Estadio Olímpico Universitario en la vuelta a ver si salen vivos ante unos felinos que en la fase regular los derrotaron.

El conjunto de André Jardine fue el que más había propuesto, ante un rival rojinegro que se vino a encerrar, más con la intención de empatar que otra cosa, pero al final Alfonso González les dio el gol de la victoria.

La realidad es que a este conjunto azulcrema le sigue faltando mucha idea adelante; otra vez André Jardine intentó un parado táctico sin delantero centro nominal en el primer tiempo, pero esta vez no le resultó.

Y es que si Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas no salen en su mejor noche, este América pierde muchísimo punch y peligro en ataque; tal y como sucedió en esta ocasión, al grado de que los dos salieron de cambio.

Los locales no se pueden quejar de que no tuvieron chances para ganar este duelo; sobre todo, a través de un penal en el primer tiempo, por una mano atlista dentro del área.

El encargado de cobrarla fue el brasileño Rafael Veiga, quien lo tiró con displicencia; sin potencia y sin colocación por lo que el balón salió hacia donde el arquero Camilo Vargas solo estiró el brazo hacia arriba y tapó la pelota.

Muy pobre ha sido lo de este brasileño en las Águilas, porque se esperaba muchísimo de él por venir de un grande de su país como es el Palmeiras, pero es fecha que no ha estado a la altura de las expectativas.

Eso lo tiene muy claro el americanismo, que lo abucheó de arriba a abajo una vez que André Jardine lo sacó en la parte complementaria, para meter a su compatriota Vinicius Lima, otro que tampoco ha mostrado mucho.

De lo poco bueno que tuvo América en este encuentro, es que Henry Martín al fin volvió al campo después de otro largo periodo lesionado.

Era importante que el Capitán recuperara sensaciones en el terreno de juego para lo que viene en la Liguilla. Si este América no mejora su poderío ofensivo, tiene poco y nada que hacer ante unos Pumas que son justo lo contrario: el mejor ataque de la fase regular.

Además, también en zona defensiva tienen que levantar y bastante, porque la manera en que perdieron este juego ante los Rojinegros, fue gracias a una paupérrima marca, porque dejaron a Alfonso González controlar y definir.

Será un Clásico Capitalino de alarido en cuartos de final y si bien se puede decir que Pumas es favorito por haber terminado como líder, se sabe que esos juegos son totalmente distintos y quizá América ahí pueda encontrar la fuerza y el futbol para avanzar de ronda.

Pero si se vuelve a mostrar de esta manera, será un nuevo fracaso rotundo para André Jardine y este América, que parecía que ya se había levantado, pero con este resultado mostró que solo fue un mero espejismo.