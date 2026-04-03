“América no tiene comparación con Chivas”; Aarón Mejía ve con más grandeza a las Águilas

El lateral derecho de 24 años se ha adueñado del puesto y ha relegado a Kevin Álvarez, pese a haber llegado apenas este torneo al Nido

Aarón Mejía lleva poco tiempo en el América, pero eso ha sido suficiente para darse cuenta desde su perspectiva, que estar en las Águilas no tiene punto de comparación.

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En particular en cuestiones de grandeza, ya que si bien el sinaloense tiene claro que las Chivas son también un club grande, para nada es igual con los azulcrema.

“Para mí representa mucho jugar en el club más grande de México; un sueño estar acá, Chivas es uno de los equipos grandes de México, pero no tiene comparación el hecho de jugar en este club”, dijo este viernes en Coapa.

Le compite duro a Kevin Álvarez

Aarón tiene 24 años y llegó procedente de los Xolos de Tijuana para este Clausura 2026. Ello, con la misión de llevarle competencia a Kevin Álvarez en la lateral derecha, ya que desde el torneo pasado había mostrado una baja de juego.

Aaron Mejía, durante la conferencia de prensa previa al Santos vs América. | Foto: Luis Garduño/ESTO

Aunado a que Dagoberto Espinoza aún no está recuperado de su lesión en la rodilla y que en este equipo Israel Reyes juega como volante por derecha, Mejía ha encontrado regularidad este semestre.

“He disfrutado mucho estar acá, disfrutando la actividad, como jugador quieres todos los partidos; Kevin (Álvarez) es buena competencia, buen compañero y tenemos buena comunicación, pero claro que yo quisiera tener prioridad para jugar”.

Aarón ha disputado cuatro partidos en el Clausura 2026, todos ellos como titular para un total de 315 minutos, por lo que poco a poco se va ganando la confianza de André Jardine.

El regreso del América al Banorte

Por último, Aarón Mejía habló del retorno del América al ahora conocido como Estadio Banorte, en el cual primero tendrán el Clásico Joven ante Cruz Azul el próximo fin de semana.

“Es una ilusión para todos regresar al Banorte, importante regresar a casa y eso ayudará por ser nuestra casa, importante para todos, pese de que venimos de no jugar ahí (por mucho tiempo).

Ganarle a Santos para seguir en zona de Liguilla

Para cerrar, Mejía también habló de la importancia de sacar un triunfo ante Santos este sábado en Torreón, porque eso América lo necesita para seguir entre los ocho de la tabla que clasifican a la Liguilla.

Aaron Mejía, durante la conferencia de prensa previa al Santos vs América. | Foto: Luis Garduño/ESTO

“Sabemos que todos los partidos que quedan son fundamentales, jugar como final cada partido; ante Santos es importante porque nos deja ahí en los 8 puestos. Luego viene Concacaf y darle la misma importancia porque es algo que el club necesita (el título), todos en el equipo sabemos que es importante”.