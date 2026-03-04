América recibe a Juárez con la obligación de ganar y evitar más problemas en el Nido

Continúa la Jornada 9 del Clausura 2026 este miércoles, día en el que se disputarán cuatro juegos con los que se cerrará esta fecha de media semana, si bien quedará un juego pendiente entre Chivas y León que se jugará en un par de semanas.

América, obligado a ganar en casa y evitar más problemas

De los cuatro partidos que se disputarán, el de más morbo es el que disputará el América al recibir a Juárez por la noche en el Estadio Azulcrema, en un partido que están obligados a sacar el triunfo.

Porque el equipo azulcrema viene de caer estrepitosamente ante Tigres 1-4 el sábado pasado, también en casa, encajando un resultado que ha descolocado al técnico André Jardine y ha generado molestia en la afición.

De tal forma que el conjunto de las Águilas no se puede permitir otro mal resultado y menos en casa, porque sí que metería en severos aprietos al entrenador brasileño, sin importar que con él fue que América se coronó Tricampeón en 2024.

Los de Coapa necesitan los tres puntos, porque son octavos de la clasificación con once unidades y están en serio riesgo de salir de zona de Liguilla, así que el empate tampoco les sirve de mucho.

En tanto, los Bravos están en la posición 15 con solo siete unidades. Ha sido un torneo malo para los de Pedro Caixinha, aunque su juego más reciente le ganó en casa al Atlas y tomó confianza.

Rayados recibe a Querétaro con nuevo DT

En tanto, los Rayados de Monterrey, ya sin Domènec Torrent en el banquillo, recibirán en el Gigante de Acero a los Gallos Blancos de Querétaro, en un partido en el que La Pandilla tiene que mejorar mucho ante su afición.

Tras el descalabro ante Cruz Azul del fin de semana pasado, también sucedido en la Sultana del Norte, la presión fue demasiada para la directiva encabezada por José Antonio Tato Noriega, que no le quedó de otra más que echar al estratega catalán.

Aunque la verdad es que Torrent tampoco se ayudó durante varias semanas en las que los resultados no le salían y su postura agresiva a la defensiva en las conferencias de prensa le cobraron un precio muy alto.

En el banquillo estará el auxiliar técnico institucional, Nicolás Sánchez, quien tendrá un nuevo interinato, como en 2025 cuando echaron a Martín Demichelis; eso será hasta que la directiva resuelva quién será el nuevo estratega de La Pandilla.

Rayados por ahora está fuera de zona de Liguilla en la novena posición con diez puntos, pero se mantiene a tiro de piedra de equipos como América; si las Águilas tropiezan o empatan ante Juárez y Monterrey gana, se meterá a la octava posición.

Tigres recibe a Puebla con la moral bien en alto

En tanto, de regreso a su casa luego de golear al América el sábado pasado, los Tigres recibirán este miércoles a Puebla, en un partido bastante a modo para el conjunto de Guido Pizarro.

Aunque los camoteros vienen justo de ganarle de visita al Atlético San Luis por la mínima de 0-1, en un partido que se resolvió hasta el último minuto. Y claro está que no es lo mismo jugar en la cancha potosina que en el Volcán.

Los felinos necesitan el triunfo para llegar a las 16 unidades y meterse a la zona alta de la tabla, por lo que la ocasión es inmejorable para la escuadra de la UANL de conseguir la victoria y así también lavar un poco la cara ante su gente, ya que el juego anterior como local, Pachuca les dio la vuelta.

Por su parte, Puebla va por un rompequinielas y sacarle la victoria a los felinos; de conseguirlo, llegaría a las 11 unidades y sería un salto muy importante para los camoteros en sus aspiraciones este certamen.

Atlas tiene que recuperar terreno en la tabla y Tijuana, a mostrar sangre

Ya para cerrar, el Atlas recibe a Tijuana en el Estadio Jalisco, con la misión de recuperar terreno en la tabla general, ya que los zorros cayeron hasta el séptimo lugar con 13 unidades, luego de que perdieron con Juárez en la fecha pasada.

Por ello, ante su gente en la Perla Tapatía, el conjunto de Diego Cocca tiene que mostrar que tiene argumentos para vencer a un equipo como Tijuana, sobre todo también porque el sábado recibe el Clásico Tapatío ante Chivas.

Del lado de Xolos, el equipo de Sebastián Abreu se ha visto bastante pobre desde que Gilberto Mora no está en el terreno de juego por la pubitis que sufre. El viernes pasado, Pumas no le quiso ganar de visita en el Caliente, pero otro equipo con más ambición seguro le puede hacer bastante daño.

Así que los Xolos tienen ya que demostrar sangre por las venas y que son capaces de apretar los dientes para pelear por algo en este Clausura 2026.