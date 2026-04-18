América recibe a Toluca en juego peligroso para las Águilas; Chivas a mantener su liderato y Cruz Azul urgido de ganar

Las Águilas tienen que sumar de a tres o podrían salir de zona de Liguilla, el Rebaño no la tiene tan completa ante Puebla y La Máquina recibe a Xolos ya con Gil Mora

Habrá futbol este sábado para aventar hacia arriba porque se disputarán un total de seis juegos dentro de esta Fecha 15 y en todos está en disputa algo interesante: ya sea mantener el liderato, escalar en la parte alta, mantenerse en zona de Liguilla o acercarse a ella.

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Ya tan cerca del final de la fase regular, ninguno de estos encuentros tiene desperdicio porque los equipos involucrados tienen que sumar puntos para sus distintos objetivos, por lo que será un sábado de locura en el futbol mexicano.

América recibe a Toluca en un juego de alto riesgo

Es claro que América atraviesa un momento muy difícil y oscuro luego de la eliminación en Concacaf el martes pasado. Pero ese fracaso ya lo tienen que dejar atrás de inmediato, porque este sábado en el Estadio Banorte reciben al Bicampeón Toluca.

Por ende, es un juego de altísimo riesgo para las Águilas, porque se miden a unos choriceros que además de estar entre los mejores equipos del semestre, ellos sí clasificaron a las semifinales de la Concacaf.

Antes de este juego, América tiene 19 puntos y está en los últimos puestos en zona de Liguilla; si no suma de a tres o peor aún, pierden y se combina con otros resultados, los azulcrema pueden salir de los ocho primeros de la tabla.

En tanto, los Diablos Rojos tienen 27 unidades y por ahora no están entre los primeros cuatro de la tabla, por lo que si quiere entrar a Liguilla y recibir al menos los cuartos en casa, tienen que apretar desde ya para cerrar con mayor tranquilidad la fase regular.

Además, este juego tiene el ingrediente muy particular de que Antonio Mohamed se mide una vez más al América, equipo con el que salió muy mal tras haber ganado el título en el 2014, por lo que siempre hay un pique con el DT.

Chivas necesita ganar para seguir tranquilo en la cima

A Chivas lo arrastraron muy feo la semana pasada en su visita al Volcán contra Tigres, con lo que demostró que para nada es invencible y que en cualquier momento puede flaquear.

Para fortuna del Rebaño Sagrado, si bien cayeron de visita no perdieron el liderato y se mantienen en el primer lugar con 31 puntos. Sin embargo, no se puede permitir otro mal resultado porque hay varios equipos que le están pisando los talones.

Lo bueno para el conjunto rojiblanco es que reciben a Puebla en el Estadio Akron; un rival que no debe representar mayor problema para el equipo dirigido por Gabriel Milito, ya que los camoteros son de lo peor en el futbol mexicano.

Este encuentro podría servirle de laboratorio para el técnico argentino, porque es la última semana que tendrá a sus cinco seleccionados: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

De ahí, que a lo mejor pruebe algunas modificaciones ya de cara a la Liguilla, aunque claro está que el objetivo del Guadalajara es terminar como primero de la tabla y ya después se verá en la Fiesta Grande.

Cruz Azul, urgido de ganar porque arrastra seis sin hacerlo

Si los otros equipo necesitan ganar, Cruz Azul jugará esta Fecha completamente urgido de conseguir una victoria, en el duelo que disputará como local ante Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Máquina también fue eliminada a media semana de Concacaf por LAFC y consumó un sonoro fracaso en el torneo donde quería ser bicampeón; ahora, al proyecto de Nicolás Larcamón y de Iván Alonso está obligado a ganar la Liga MX o ambos muy probablemente quedarán fuera de la institución.

Aparte, la Máquina ya lleva siete juegos completamente descarrillada, porque entre Liga MX y Concacaf no han podido ganar; si bien a Larcamón le gusta mucho esa palabrita de “ambicionar”, se está quedando cortísimo en la misión de conseguir algo importante con este equipo.

El rival serán unos Xolos que también van con todo, porque están peleando por entrar a zona de Liguilla; además, Gilberto Mora ya está completamente recuperado y vaya que Tijuana mejora muchísimo cuando la joven joya mexicana está en la cancha.

El resto de la actividad sabatina

En el Estadio Victoria, Necaxa necesita sí o sí ganarle a Tigres si quiere seguir en la pelea por meterse a la Liguilla, en tanto que los felinos buscan los tres puntos para afianzarse en el sexto lugar de la clasificación.

Si Rayados todavía aspira a algo en este torneo que para ellos ha sido desastroso, tiene que ganarle a Pachuca en el Gigante de Acero, porque La Pandilla tiene apenas 15 puntos pero tres unidades le podrían dar muy buena perspectiva para los últimos dos juegos de la fase regular. Sin embargo, el conjunto hidalguense ha sido uno de los mejores este torneo con 28 unidades, por lo que es el favorito para llevarse el triunfo.

Por último, León recibe a Juárez en el Nou Camp, en un juego en el que los dos están fuera de zona de Liguilla pero los dos tienen chances de meterse si es que sacan los tres puntos; el que pierda podría irse despidiendo de la Fiesta Grande. Así que la mesa está puesta para un festín de futbol este sábado con la fase regular del Clausura 2026 ya en su recta final.