América recupera a Jona dos Santos para Clásico ante Pumas; Henry podría ser titular

América recuperó a un jugador clave en el esquema de André Jardine, de cara al Clásico de Liguilla ante Pumas.

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El veterano mediocampista, Jonathan dos Santos, ya está listo para tener minutos, luego de que el juego ante Atlas no lo pudo disputar debido a problemas musculares.

André Jardine, director técnico azulcrema, señaló que el futbolista ya está listo y que lo habían guardado ante los rojinegros por precaución.

“Jona ya entrenó hoy sin ningún tipo de distensión, es una muy buena noticia, ya va estar disponible”, dijo el estratega azulcrema este viernes en Coapa.

Foto: Mexsport

Henry Martín podría ser titular el domingo

Por otra parte, el técnico también habló del delantero Henry Martín, quien podría ser titular para los azulcrema el domingo en el Estadio Banorte.

Y es que las Águilas tienen muy poco en cuanto al centro delantero, porque luego de que se informó de la fractura de clavícula de Raúl Zúñiga, el equipo solo cuenta con el yucateco y el joven Patricio Salas.

“Felices de ya contar con Henry; la importancia que tiene, es líder, goleador y con la sensación que va a conseguir estar en el nivel que nos ayude con su experiencia y calidad”.

Feliz por Israel Reyes: “Merece las glorias”

A su vez, lamentó la baja de Israel Reyes, quien se fue de descanso previo a concentrarse con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, pero se dijo muy contento por el futbolista, del cual se rumora podría irse a la Roma de Italia.

“Lo de Isra lamentamos no tenerlo, pero felices por él, porque vive un gran momento en su carrera, que haga un gran Mundial porque es un profesional, merece las glorias del momento que está viviendo”.

Por último, Jardine informó que la fractura de Zúñiga fue por un choque con el arquero Rodolfo Cota y quedó fuera lo que resta del torneo.