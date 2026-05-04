América remonta ante Pumas y empata 3-3 en la ida de cuartos de final

Los felinos ganaban 1-3, pero dos penas máximas le dieron el empate a las Águilas

¡Qué Clásico Capitalino de Liguilla se vivió! Aunque el América entró como octavo lugar, volvió a demostrar que en la Fiesta Grande sabe competir y reaccionar en momentos clave. Pumas cometió dos penales que el equipo azulcrema convirtió, y el partido de ida terminó con un espectacular 3-3 en el Estadio Banorte.

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Con este resultado, la serie de cuartos de final se definirá el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Para los americanistas, el empate representa un impulso anímico tras remontar un 1-3, mientras que los felinos dejaron escapar una ventaja que parecía encaminarlos a la clasificación.

Aun así, con cualquier empate, Pumas avanzará a semifinales por su mejor posición en la tabla, aunque todo indica que el partido de vuelta será abierto y con muchas anotaciones.

En lo táctico, la defensa de Pumas cometió errores clave al conceder los penales, mientras que el técnico Efraín Juárez fue cuestionado por su decisión de repliegue al sacar a Juninho y meter a Pablo Bennevendo, lo que terminó afectando al equipo.

Por su parte, el entrenador del América, André Jardine, acertó en sus cambios y mantuvo una propuesta ofensiva constante. Su equipo nunca renunció a atacar, incluso cuando parecía superado.

El mérito también fue de los jugadores azulcremas, que pese a ir abajo en el marcador, nunca bajaron la intensidad en un duelo de máxima rivalidad.

¡OTRO PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOL DE ZENDEJAS DESDE LOS ONCE PASOS! 🔥⚽



Terrible error de Pumas en el área. Zendejas anota desde el manchon penal #MasQueUnPartido pic.twitter.com/Oa7DDsN9w0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 4, 2026

Hasta el minuto 75, Pumas dominaba con comodidad y ventaja de dos goles gracias a anotaciones de Jordan Carrillo (52’) y Uriel Antuna (44’), además del gol inicial de Juninho al minuto 4 tras un error defensivo de Christian Borja.

El América respondió con un gol de Isaías Violante para el 1-1, y luego con dos penales: el primero convertido por Henry Martín tras una falta de Adalberto Carrasquilla revisada en el VAR, y el segundo anotado por Alejandro Zendejas al final del encuentro para firmar el 3-3 definitivo.

El partido fue intenso y lleno de emociones, con ambos equipos mostrando errores defensivos y virtudes ofensivas, en un verdadero espectáculo para las aficiones.

El América también sufrió bajas importantes, como la lesión de Christian Borja en la rodilla y la salida de Sebastián Cáceres por un choque, además de la ausencia de Brian Rodríguez, quien no fue arriesgado por molestias físicas.

La vuelta del Clásico Capitalino se jugará en el Olímpico Universitario, donde Pumas buscará cerrar la serie ante su afición, aunque deberá corregir errores defensivos si quiere evitar ser castigado por un América que llega motivado y con capacidad de reacción.

Se espera un partidazo de Liguilla, con una serie que promete un cierre intenso, dramático y con un posible desenlace épico para cualquiera de los dos equipos.