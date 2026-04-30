América rescata empate ante Bravas en ida de cuartos de la Liga MX Femenil

Bravas y América empataron 1-1 en un duelo de cuartos de final de la Liga MX Femenil, dejando todo por decidir en la vuelta

La cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez fue escenario en el que el cuadro local, el de las Bravas le peleó de tú a tú a las Águilas del América, en entretenido partido correspondiente a la fase de cuartos de final en el Torneo de Clausura en la Liga MX. Al término del partido, la pizarra indicaría un salomónico resultado con un gol por bando.

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Los primeros minutos del encuentro fueron de escarceo. Cuando ambos cuadros se asentaron en el terreno de juego fue América, el que probó fortuna, pero todo quedó en un esbozo.

El equipo anfitrión movió las redes al minuto 16, luego de un craso error de la portera azul y crema, Sandra Paños, quien en su intentó por enviar un pase raso para salir tocando el balón envió la pelota directamente a Liliana Mercado Fuentes, quien no perdonó y envió la pelota al fondo de las redes, después de que tomó mal parada a la cancerbera del cuadro de Coapa.

América se fue al frente y Scarlett Camberos tuvo oportunidad de marcar. Corría el minuto 22, cuando después de una serie de rebotes, el balón le cayó a la delantera del cuadro de Coapa, que le pegó con decisión. La pelota se estrelló en el poste de la derecha y cruzó en línea recta para rebotar en el palo del lado zurdo, pero se negó a entrar.

📹#RESUMEN | 🐎 @FemenilFcJuarez y 🦅 @AmericaFemenil igualaron 1-1 con anotaciones de las capitanas, y definirán en boleto a semifinales el finales en el Ciudad de los Deportes.#EllasJueganEnTubi 💜 pic.twitter.com/oiRA9t5mYt — FOX (@somos_FOX) April 30, 2026

Las fronterizas, con el marcador a favor, jugaron con mayor intensidad. A pesar de la insistencia de las capitalinas las Bravas se mantuvieron firmes y atentas a cada una de las aproximaciones de las Águilas.

En la recta final del primer periodo, las delanteras de ambos cuadros se dedicaron a pegar balonazos a diestra y siniestra, sin que la cosa pasara a mayores.

Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

En la parte complementaria, América buscó el empate y lo logró al 61’ por conducto de Scarlett, quien finalmente pudo mover las redes, después de que lo estuvo buscando a lo largo del encuentro.

Todo se definirá el sábado en el Estado Ciudad de los Deportes, cinco minutos antes de las cuatro de la tarde.