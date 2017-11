América se hizo camote frente al Puebla

Águilas de América terminó anoche pidiendo esquina al empatar 1-1 frente a La Franja del Puebla, con lo que sumó su tercer partido en fila sin ganar, cuando resta una jornada para que finalice la fase regular del Apertura 2017.

Fue un empate amargo, porque América no pudo sellar su calificación matemática, aunque su puntuación le basta para asomarse a la fiesta grande.

Y es que una vez más el equipo de Miguel Herrera dejó muchas dudas futbolísticas sobre la cancha del estadio Azteca, donde rompió el ayuno de gol gracias al error de Moisés Muñoz, pero ofensivamente generó muy poco, mientras enfrente Puebla encima les quitó la pelota por largos pasajes del partido y el partido acabó con más posibilidades del 2-1 favor del conjunto poblano que del americanista.

Además de la baja de juego que atraviesan los pupilos de Herrera, tanto en lo colectivo como en lo individual, se vio a un equipo cansado, arrastrando las piernas por momentos y muy lento en los recorridos de líneas para poder tomar el control del partido.

AHÍ LA LLEVAN

Del otro lado ya se nota en La Franja la mano de Enrique Meza, mostrando una disciplina en su retaguardia, que no da muchas facilidades para que les anoten, además hay espíritu de sacrificio en todos los sectores, aunque adelante todavía necesitan mejorar su punch para anotar, pues no siempre enfrente les cederán la iniciativa, tanto como anoche lo hicieron las Águilas.

POCAS EMOCIONES

Un juego con pocas emociones, donde América antes de abrir el marcador tuvo la oportunidad de anotar tras un cabezazo de Oribe Peralta, pero este se estrelló en el larguero camotero.

América mostró de nuevo deficiencias en su juego, Miguel Herrera mandó a lo mejor disponible, pero Puebla con Enrique Meza le hicieron la noche imposible por muchos lapsos del encuentro.

Las Águilas no encontraban la claridad suficiente al frente para hacer daño. Oribe Peralta no se conjuntaba bien con Diego Lainez ni con Darwin Quintero, fue el mediocampo con Mateus y Guido Rodríguez el que dio más solidez al cuadro azulcrema, pero sin profundidad en las llegadas.

La Franja, bien parada tácticamente, tuvo más el balón, pero no las oportunidades de gol sobre el arco de Agustín Marchesín, que tuvo un segundo tiempo demasiado laborioso, aunque en el primero estuvo casi desapercibido.

El gol del América llegó ante el oso de Muñoz que no atacó bien un disparo de Mateus Uribe y que vio como el esférico se le coló entre las piernas, para el 1-0 de los locales al minuto 36.

CON EL JESÚIS EN LA BOCA

En la parte complementaria, los poblanos generaron las opciones de peligro. Jerónimo Amione entró de cambio y junto a Lucas Cavallini, que ya no se sentía solo, pusieron en aprietos a Marchesín en el fondo.

Un gol fue anulado a los de la Angelópolis por una falta previa de Hugo Rodríguez en su remate, pero disparos de Cavallini, Marrugo y Acuña fueron evitados por Bruno Valdez y Marchesín para evitar el empate.

Sin embargo, desde el banquillo llegó la igualdad cuando Félix Micolta remató con la cabeza en un tiro de esquina y por fin venció a Marchesín para el 1-1 al 84′. Así se escribió la igualada.

GOLES

1-0, Minuto 36: Mateus Uribe toma el balón en la media cancha y con base a riñones se hace el espacio para acercarse al área y lanzar un venenoso disparo que Moisés Muñoz no pudo contener y el balón se le va entre las piernas a la red.

1-1, Minuto 84: Tiro de esquina al área americanista, Félix Micolta conecta de cabeza para vencer sobre su costado izquierdo a Marchesín, con el desvío de un zaguero local, en el viaje del balón hacia dentro de la portería.

TRES SIN GANAR

América ha tenido un bajón y acumula ya tres juegos sin conocer el triunfo, luego de que perdió en casa con Necaxa (0-1), de visita con Rayados (2-1) y ahora empata con la Franja (1-1), algo que debe tener preocupados a los americanistas.

SI PITÁGORAS NO MIENTE

Al acumular 27 puntos el equipo de Miguel Herrera tendría su calificación, estadísticamente con esta cifra se ha calificado en la era de torneos cortos. Además de los nueve equipos que tienen chance, incluido el Toluca que ahora es noveno con 23 unidades, tendría que darse una milagrosa combinación para quedar fuera si se da un revés de América (27, +4)) con Santos y de un triunfo contundente de Cruz Azul (24,-1) sobre Veracruz. Incluso, si pierde hoy Toluca, América clasifica matemáticamente.

SUMAN EN EL PORCENTAJE

La unidad para el equipo de Enrique Meza les permite mejorar su situación en la tabla general con 16, pero sobre todo acumula otro valioso punto en la tabla de cocientes, donde con este futbol se puede presumir que no sufrirá tanto el próximo semestre. La Franja sigue arriba del Atlas en la tabla del descenso por un punto, 101 contra 100, los dos encima de Querétaro y Veracruz.

ROMPEN AYUNO DE GOL

Pasaron 234 minutos para que Águilas anotará nuevamente, luego que el ecuatoriano Renato Ibarra anotó el 2-1 en el triunfo sobre Chivas dentro del clásico nacional al 72’, yéndose en blanco en la derrota 0-1 contra Necaxa y luego en el revés 2-0 frente a Rayados.

¡GRACIAS MOI…!

Previo al partido, cuando hizo sus tareas de calentamiento, en su primer juego de regreso al estadio Azteca, Moisés Muñoz recibió una carretada de aplausos que el arquero poblano agradeció, aunque esto nada tiene que ver con el garrafal error que le dio el gol a Mateus Uribe al minuto 36.

REACCIONES

Habrá jalón de orejas: Herrera

El empate entre América y Puebla provocó la molestia de Miguel Herrera, quien dejó ver que habrá jalón de orejas para sus jugadores ante el mal juego mostrado anoche en el Azteca.

“Me molesta un juego malo. No tuvimos accionar, no tuvimos cómo descifrar al rival y no nos encontramos. Tuvimos carencias y me molesta la actitud.

“Sí retrocedemos en idea de equipo combativo, con deseo y puedes no jugar bien, puedes tener un día malo e igual las circunstancias cambian, pero la actitud no puede ser ésta”.

Herrera señaló que mañana tendrán una reunión con los jugadores para cerrar filas, pensando en ponerse de acuerdo en qué quieren.

“Porque parece que todos los clubes se están matando en el cierre y nosotros no. Los demás tienen buena actitud y nosotros no. Hacer que la actitud se cambie”.

“Merecíamos más que el empate, pero quedo conforme con el rendimiento de mi equipo; (Moisés) es un gran portero, pero nos comimos un gol que no debió haber entrado”.

Enrique Meza/DT del Puebla.

ESTADÍSTICAS

AMÉRICA 1-1 PUEBLA

Estadio: Azteca

ÁRBITRO: Fernando Guerrero

ASISTENTES: Mario López y Miguel Chua

ALINEACIONES

AMÉRICA

1 Agustín Marchesín

4 Edson Álvarez

6 Miguel Samudio

12 Pablo Aguilar

18 Bruno Valdez

22 Paul Aguilar

5 Guido Rodríguez

8 Mateus Uribe

24 Oribe Peralta

(9 Silvio Romero 75’)

31 Carlos Darwin Quintero

(15 Pedro Arce 78’)

34 Diego Lainez

(10 Cecilio Domínguez 53’)

DT: Miguel Herrera

PUEBLA

23 Moisés Muñoz

2 Brayan Angulo

4 Luis Gerardo Venegas

17 Alonso Zamora

21 Daniel Guerrero

27 Hugo Rodríguez

5 Patricio Araujo

(10 Félix Micolta 74’)

8 Francisco Javier Acuña

13 Christian Marrugo

(3 Carlos Gutiérrez 67’)

28 Francisco Javier Torres

(9 Jerónimo Amione 59’)

22 Lucas Cavallini

DT: Enrique Meza

AMONESTADOS

A: No tuvo

P: Rodríguez 68’

EXPULSADOS

No hubo

