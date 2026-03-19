América sufrió de mas para avanzar; Philadelphia lo puso contra la pared y acabó pidiendo la hora

Las Águilas estuvieron a un gol de quedar eliminados; en cuartos enfrentarán a Nashville

En lo que pudo haber sido su último partido en el Ciudad de los Deportes, América sufrió de más para avanzar a cuartos de Concachampions, al empatar 1-1 (2-1 global) con Philadelphia Union. En esa instancia se medirán al Nashville SC.

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El conjunto azulcrema sí consiguió su boleto, pero si estas Águilas siguen así, ante rivales de mayor calidad en este torneo, no les va alcanzar para el ansiado título internacional.

Con ventaja de un gol de visitante y la obligación totalmente del lado de Philadelphia, América debía tener una eliminatoria muy tranquila en casa, porque tenía todo a favor para avanzar a la siguiente ronda sin mayores contratiempos.

Y la noche comenzó muy bien. Apenas seis minutos y las Águilas ya habían metido el primer gol en este encuentro, por medio de un cabezazo de Rodrigo Dourado.

De tal forma, que ahora Philadelphia necesitaba dos goles para eliminar a los azulcrema, pero no solo no se veía por dónde para los de la MLS, sino que su futbol, al menos en la primera parte, fue bastante pobre.

América dominó por completo este encuentro los primeros 45 minutos; sin embargo, todo lo que hizo para amarrar desde ese momento su clasificación le salió mal.

Alejandro Zendejas había puesto el 2-0, pero le anularon el gol por fuera de lugar, luego de que revisaran la acción en el VAR. Y antes de terminar el primer tiempo, un penal a favor de los azulcrema, también fue echado para atrás porque el silbante hondureño, Saíd Martínez, fue a revisarlo a la pantalla y vio que el balón pegó en el costado del defensor del Philadelphia.

De tal forma que el equipo visitante, si bien seguía en desventaja en esta serie, no estaba completamente muerto. Lo cual le dio para que al empezar el segundo tiempo, se metiera por completo a la eliminatoria.

Al 47′, Alejandro Zendejas se barrió muy tarde dentro del área sobre Francis Westfield y el árbitro no dudó en marcar la pena máxima.

#Resumen | Con todo y un gol anulado de Alejandro Zendejas, @ClubAmerica avanzó a la siguiente ronda de la #CONCACAF, luego de vencer a @PhilaUnion en el marcador global.



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Por cierto que a Zendejas no le ha salido nada bien esta semana: no lo convocan con Estados Unidos, le anularon un gol y hasta cometió penal, por lo que mejor salió de cambio ya entrado el segundo tiempo.

El encargado de cobrar desde los once pasos fue el venezolano Jesús Bueno, quien lo hizo de gran forma, para poner el 1-1 y así acercar al Philadelphia a dar la campanada.

Porque ahora, el equipo del Union solo necesitaba un tanto más, por ser visitante, para eliminar a un conjunto americanista que de un momento a otro ya se había metido en severos aprietos.

En la parte complementaria, era Philadelphia el equipo que dominaba las acciones; a André Jardine le comenzó a recorrer un frío importante, porque si quedaban eliminados en este torneo y en esta fase de octavos, iba a ser un fracaso que seguro le costaría el puesto al final de esta temporada.

Le movió a su equipo y metió a Vinicius Lima a darle contención al mediocampo y refrescó su ataque con Raúl Zúñiga, en lugar de un Pato Salas que se mostró muy errático.

A estas alturas, ya no era una noche tranquila; la afición pasó de disfrutar el juego, a sufrirlo cada vez más, porque Philadelphia no dejaba de acercarse más y más; el juego estaba en ese limbo entre un gol que diera completa calma o la hecatombe con la anotación del rival.

Jardine entendió que debía asegurar la pelota y por eso metió al veterano Jonathan dos Santos para ese cometido. Pero Philadelphia seguía y seguía; solo buscaba una chance para conseguir el gol de la victoria.

América ya no llegaba para nada, esperando a que el reloj se consumiera, en una serie que las Águilas bien tendrían que haber sufrido, pero vaya que terminaron así.

Ahora, las Águilas deberán enfocarse en el Clásico Capitalino ante Pumas el sábado, el cual sin duda será un juego durísimo para los azulcremas, porque la versión de este equipo sigue muy lejos de convencer.

América volvería al Estadio Azteca para sus juegos de local, aunque eso todavía está por confirmarse, ya que FIFA tomará posesión del inmueble el 11 de mayo, un mes antes de la inauguración.