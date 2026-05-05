América tiene al hospital lleno; hasta cuatro bajas más para la vuelta ante Pumas

Tras solo ser multados por el tema de la alineación en la ida, Club América volvió a los entrenamientos este martes en Coapa de cara a la vuelta del Clásico Capitalino ante Pumas UNAM por los cuartos de final, mismo que será el domingo ante un Estadio Olímpico Universitario que estará hasta las lámparas.

TE PUEDE INTERESAR: Liguilla Clausura 2026: Fechas, horarios y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de vuelta de Liga MX

Un partido que el conjunto azulcrema podría enfrentar con hasta cuatro bajas más (aparte de las que ya tiene a largo plazo), por lo que será una semana sumamente importante de trabajo para los azulcrema y los jugadores que están en duda para el duelo definitivo en la serie ante Universidad Nacional.

Hasta cuatro bajas más para el América en el Olímpico Universitario

El cuerpo médico del América y André Jardine tendrán que trabajar a marchas forzadas para recuperar a los más jugadores posibles que están entre algodones de cara a la vuelta ante los universitarios.

En el caso de Brian Rodríguez, el volante uruguayo no pudo estar en la ida por molestias físicas y a esta altura de la semana todavía no es un hecho que esté el domingo en el Pedregal. Será conforme avancen los días que se sepa si el Rayito alcanza a estar listo, para al menos salir a la banca.

En cuanto a Sebastián Cáceres, el defensor charrúa está prácticamente descartado por una fractura en el arco cigomático debajo del ojo derecho, luego de un choque en el partido de ida. El central podría jugar con una máscara de protección, pero eso se tiene que evaluar con el cuerpo médico.

Además, Cáceres se encuentra en el protocolo de conmoción de la Liga MX, mismo que dura siete días ya que el futbolista tuvo que salir de cambio en el Estadio Banorte, al no poder continuar en el primer juego de esta serie.

Los que sí están completamente descartados es el lateral izquierdo Christian Borja, quien sufrió una lesión de ligamentos de la rodilla en el juego del domingo pasado, por lo que quedó fuera de la Liguilla.

A él se suma el caso de Raúl Zúñiga, quien antes del primer partido tuvo un choque en un entrenamiento con el arquero Rodolfo Cota y sufrió una fractura de clavícula, por lo que está fuera de competencia.

Foto: Mexsport

Las bajas a largo plazo que América sufre en Liguilla

A todos esos futbolistas, también se les deben sumar las bajas a largo plazo en el América. Víctor Dávila está en proceso de recuperación luego de romperse los ligamentos de la rodilla en fase regular y estará de vuelta hasta fines de año.

Y por supuesto se debe añadir la baja del arquero titular, Luis Ángel Malagón, quien luego de romperse el Tendón de Aquiles en la Concachampions, también quedó fuera del Mundial con la Selección Mexicana.

Con todas esas bajas, América tendrá que buscar la victoria en Ciudad Universitaria si es que quiere avanzar a las semifinales; no le alcanza con el empate, ya que por posición de la tabla, Pumas pasa al haber terminado en primer lugar.