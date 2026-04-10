América tiene en la mira a Denzell García como posible fichaje del Apertura 2026

El mediocampista de 22 años pelea por un boleto al Mundial con México, aunque luce complejo que supere el corte final

En Club América quieren llevarse a un talento joven nacional ya pensando en el futuro próximo, toda vez que se dio a conocer que están interesados en Denzell García.

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En la planeación del Apertura 2026 de las Águilas, se ha puesto el nombre del mediocampista de los FC Juárez como uno de los posibles objetivos para reforzarse de cara a la siguiente temporada.

Denzell es un jugador que destaca en su posición, al grado de ser convocado recurrente por Javier Aguirre a la Selección Mexicana, aunque ha tenido poca participación con el Tri.

Pero si el “Vasco” lo llama es por algo, y en América ya lo han detectado. Por ahora no existe una oferta formal, sino solo un acercamiento con la directiva de Bravos para conocer su situación contractual.

De acuerdo con Transfermarkt, Denzell tiene un valor cercano a los cinco millones de dólares, por lo que si América quiere ficharlo deberá hacer una inversión importante.

En el actual Clausura 2026, Denzell Arturo García ha disputado 13 partidos, todos como titular, sumando 1095 minutos y anotando dos goles.

Además, registra una tarjeta amarilla y ninguna expulsión, con un 93.59% de minutos jugados posibles tras 13 jornadas.

Su constancia no es nueva: en el Apertura 2025 jugó los 17 partidos de fase regular como titular, y en el Clausura 2025 disputó 17 encuentros, siendo titular en 16.

Con ello se confirma su regularidad en Primera División, lo que abre la posibilidad de que este verano dé el salto a un club de mayor jerarquía.