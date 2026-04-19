América vence a Toluca en un partido caliente con doblete de Brian Rodríguez

El América regresó a la senda de la victoria tras imponerse 2-1 al Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2026, en un duelo disputado en el Estadio Azteca, donde las Águilas necesitaban reaccionar.

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Después de tres partidos sin ganar y de quedar eliminados de la Concachampions ante Nashville SC, el América encontró alivio con un triunfo clave, en el que la figura fue el uruguayo Brian Rodríguez.

El Toluca comenzó mejor el encuentro y apenas al minuto 1 generó peligro con un disparo del delantero Paulinho, que obligó a una gran atajada de Rodolfo Cota, manteniendo el cero en el marcador.

Brian Rodríguez abre el camino

Con el paso de los minutos, el América equilibró el partido y logró adelantarse con un disparo colocado de Brian Rodríguez, quien definió desde la medialuna para abrir el marcador y darle confianza a los azulcremas.

En la segunda parte, el duelo se volvió más intenso y al minuto 50, Rodríguez volvió a aparecer con un potente disparo cruzado que aumentó la ventaja, consolidándose como la figura del encuentro.

Reacción del Toluca y tensión en el cierre

El Toluca no bajó los brazos y logró acercarse tras un autogol de Miguel Vázquez, además de un disparo de Violante que estrelló en el travesaño, manteniendo la presión sobre el conjunto azulcrema.

Final caliente y salto en la tabla

El cierre del partido tuvo tensión con un conato de bronca entre los técnicos y una expulsión de Helinho, pero América logró sostener la ventaja. Con este resultado, el equipo de André Jardine llegó a 22 puntos y escaló al sexto lugar, manteniéndose en zona de Liguilla a dos jornadas del final.