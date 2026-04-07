América vs Cruz Azul EN VIVO: consulta fecha, horario y canal para ver el Clásico Joven desde el Estadio Azteca. No te pierdas el partido

El esperado Clásico Joven entre América y Cruz Azul marcará el regreso de las Águilas al Estadio Banorte, en un duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, uno de los partidos más atractivos del torneo.

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Ambos equipos llegan en momentos distintos tras la Jornada 13. Cruz Azul se ubica como sublíder, mientras que el América ocupa la sexta posición, lo que lo deja sin margen de error si quiere asegurar su lugar en la Liguilla.

América regresa a casa con dudas

El equipo dirigido por André Jardine llega tras empatar 1-1 ante Santos Laguna, resultado que dejó sensaciones encontradas. A pesar de haber tenido superioridad numérica durante 22 minutos, no logró mantener la ventaja, lo que genera cuestionamientos sobre su rendimiento.

Además del compromiso en Liga MX, el América enfrentará una semana clave, ya que también disputará los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville SC, en busca de mejorar su imagen tanto a nivel local como internacional.

Cruz Azul llega sólido pese a la derrota

Por su parte, Cruz Azul se mantiene como uno de los equipos más consistentes del torneo, a pesar de caer 1-2 ante Pachuca en la jornada anterior. Con 27 puntos, los celestes siguen firmes en la parte alta de la tabla.

Al igual que su rival, Cruz Azul tendrá actividad internacional, ya que visitará a Los Angeles FC en los cuartos de final de la Concachampions. Este contexto convierte al Clásico Joven en un duelo aún más intenso, con ambos equipos buscando llegar en su mejor forma a compromisos decisivos.

América vs Cruz Azul: fecha, horario y sede del Clásico Joven

El esperado duelo entre América y Cruz Azul se disputará el sábado 11 de abril de 2026 a las 21:00 horas, como parte de la Jornada 14 del Clausura 2026, teniendo como escenario el Estadio Banorte, que reabre como casa oficial de las Águilas tras su remodelación rumbo al Mundial 2026.