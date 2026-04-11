Conoce a los máximos goleadores del Clásico Joven entre América y Cruz Azul y quiénes han marcado la historia de este gran duelo de la Liga MX

El duelo entre América vs Cruz Azul se perfila como el encuentro más atractivo de la Jornada 14 del Clausura 2026, marcando además el regreso de la Liga MX al renovado Estadio Banorte, tras sus remodelaciones rumbo al Mundial 2026.

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La Máquina Celeste llega como sublíder del torneo con 27 puntos, ubicada a solo cuatro unidades del líder Chivas, por lo que buscará una victoria clave para seguir en la pelea por la cima en la recta final del torneo.

Por su parte, el América suma 18 puntos y necesita seguir sumando para mantenerse en zona de clasificación. A pesar de su irregularidad, presume una de las mejores defensivas del torneo con solo 12 goles recibidos.

Se espera un partido lleno de intensidad, goles y fricción, donde no se descarta algún momento de tensión, propio del Clásico Joven, aunque con el objetivo de que todo se mantenga dentro del terreno deportivo en el histórico Estadio Banorte.

Carlos Hermosillo, el máximo goleador del Clásico Joven

En el historial de goleadores, el líder es Carlos Hermosillo, quien anotó 15 goles en este enfrentamiento, repartidos entre ocho con Cruz Azul y siete con América, siendo una figura emblemática de la rivalidad.

Detrás de Hermosillo aparece el paraguayo Salvador Cabañas con 11 goles, seguido por Luis Roberto Alves “Zaguinho” con 10 anotaciones, todos dejando huella en una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano.

Los máximos goleadores de América vs. Cruz Azul: