Las Águilas necesitan como mínimo empatar para volver a zona de Liguilla; los felinos vienen de ser goleados en Concacaf

Se termina la Fecha 11 del Clausura 2026 este domingo, con dos partidos en el que están involucrados dos equipos protagonistas, América y Tigres, que se enfrentan a rivales en teoría accesibles pero que seguro querrán dar la nota.

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En el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas reciben por la tarde-noche a los Cañoneros de Mazatlán, en el que será el primer partido después de los sucedido al arquero Luis Ángel Malagón y su lesión que lo dejó fuera del Mundial.

El equipo de André Jardine tiene que levantarse de ese duro golpe, aunque lo bueno es que el juego es en casa ante un equipo como Mazatlán que si bien ha mejorado muchísimo desde la llegada de Sergio Bueno, no debería representarle problemas a los azulcrema.

América tiene una deuda muy pendiente ante su afición en la capital del país, porque sus últimos dos juegos en ese inmueble, perdieron ante Tigres y contra Juárez, por lo que ahora están obligados a sacar los tres puntos.

Del lado de los Cañoneros, la escuadra sinaloense viene de ganarle en casa a León, por lo que ya no es ese cheque al portador que inició este su último torneo en primera división.

Las Águilas no se pueden confiar y menos en casa, porque si bien le ganaron a Philadelphia el martes y el sábado pasado de visita a Querétaro, en cualquier momento le puede suceder algún accidente ante un rival como Mazatlán.

Tigres, a recuperarse ante Querétaro de la paliza en Concacaf

En tanto, en el Volcán de Nuevo León, Tigres buscará ante Querétaro recuperarse de la paliza que le pegaron en Cincinnati a media semana por la ida de los octavos de Concachampions.

La escuadra de Guido Pizarro tuvo una muy mala presentación en Estados Unidos, aunque no se puede dejar de mencionar los problemas que tuvieron para llegar a su partido y que llegaron sobre la hora al cotejo.

Aunque tampoco es lo suficiente para justificar una paliza en contra, la cual tendrán que remontar la próxima semana, a ver si les alcanza; aunque esa es otra historia y primero viene Querétaro.

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El conjunto de Gallos Blancos no debería ser ningún problema para los de la UANL, ya que son penúltimos de la tabla con apenas seis unidades y vienen de perder en casa con el América.

De sacar los tres puntos, los felinos llegarían a las 19 unidades para consolidarse en la pelea por la parte alta de la clasificación. Y Querétaro necesita sumar más puntos, porque las fechas son cada vez menos y las unidades disponibles también.