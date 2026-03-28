América y Chivas en acción: Guía completa de partidos amistosos este fin de semana

Las Águilas se medirán a Tigres en varonil y femenil en Arkansas; el Rebaño se medirá al Atlas en Los Ángeles

Para todos los amantes de la Liga MX que no tendrán partidos oficiales este fin de semana, por lo menos habrá algunos platillos interesantes con los cuales mitigar el hambre de ver fútbol mexicano.

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Tanto sábado como domingo, habrá actividad de los dos clubes más importantes del balompié nacional, ya que América juega el sábado, mientras que Guadalajara lo hará el domingo.

América vs. Tigres en el Golden Clash

De visita al estado de Arkansas en la parte central de Estados Unidos, las Águilas del América jugarán este sábado contra Tigres, en el enfrentamiento denominado como “Golden Clash“.

Un concepto interesante, toda vez que jugarán tanto el equipo varonil como el femenil de ambos clubes, en partidos a disputarse en el Razorback Stadium, de la localidad de Fayetteville.

Primero se jugará el duelo femenil a las 14:00 horas, y luego a las 17:00 se efectuará el varonil, con lo que habrá doble cartelera. Incluso se puede tomar como entremés del México vs. Portugal, el cual empieza a las 19:00.

Del lado del conjunto azulcrema, habrá que ver si ya está para jugar el delantero Henry Martín, quien lleva fuera ya algunas semanas.

Mismo caso que Isaías Violante, quien podría tener actividad en este cotejo amistoso, luego de que el volante estuviera fuera ya por un mes, debido a un desgarre.

Y del lado del equipo femenil, se van a enfrentar muy pronto, luego de que apenas se enfrentaron el miércoles por la Liga MX Femenil en el Volcán. América ganó por la mínima de visita 0-1 y las cosas quedaron muy calientes.

Chivas enfrenta al Atlas el domingo en LA

En tanto, las Chivas, líderes del Clausura 2026 con 30 puntos, disputarán un Clásico Tapatío amistoso ante Atlas el 29 de marzo a las 19:00 horas.

El encuentro será en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la afición rojiblanca podrá apoyar a su equipo en esta Fecha FIFA.

Si bien el Rebaño Sagrado no tiene a ninguno de sus convocados a la Selección Mexicana por esta ventana internacional, la intención del técnico Gabriel Milito es ver nuevos valores de la cantera rojiblanca.

Y del lado rojinegro, está más completo ya que el único convocado fue el arquero colombiano Camilo Vargas, por lo que el técnico Diego Cocca es probable que presente un equipo muy cercano al titular.

Cruz Azul ya goleó a media semana y Pumas entrenó con el Tri Sub-23

En cuanto a Cruz Azul y Pumas, La Máquina ya tuvo un juego a media semana en San José, en el que goleó 3-0 al Atlético Nacional de Colombia con un equipo alterno.

La Máquina mantendrá sus entrenamientos ya de cara al reinicio del Clausura 2026 la próxima semana, en la que se medirán al Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc el 4 de abril.

Por último, los Pumas tuvieron un entrenamiento conjunto con la Selección Mexicana Sub-23 en Cantera en la presente semana, por lo que mantendrá sus prácticas ya con miras a Chivas en el reinicio del torneo de Liga MX el próximo fin de semana.