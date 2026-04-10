América y las dudas médicas que preocupan a Jardine antes del Clásico Joven

América retornó hasta la noche del miércoles vía Miami y este jueves entrenó a puerta cerrada de cara al Clásico Joven

Tras las vicisitudes que tuvo que sortear Club América para volver a México tras su juego de Concacaf ante Nashville SC, las Águilas entrenaron a puerta cerrada este jueves con miras al Clásico Joven del próximo sábado.

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En lo que será su regreso al Estadio Banorte, las Águilas se medirán ante un Cruz Azul que da la sensación de que ya se desinfló, y muestra de ello es la goleada 3-0 que le propinó LAFC.

Sin embargo, como suele decirse, los clásicos son partidos aparte y se juegan de manera distinta.

Ante ello, el equipo azulcrema debe llegar en su mejor nivel competitivo, ya que pelea por entrar a la Liguilla y posicionarse lo más alto posible en la tabla.

Valorarán a Henry, Borja y Kevin

Para el juego del sábado, existen dudas sobre la disponibilidad de algunos futbolistas del Nido de Coapa.

De entrada, aún no se sabe si el delantero Henry Martín podría regresar tras un mes de ausencia, luego de no ser considerado en partidos recientes.

Se evaluará si está en condiciones físicas óptimas para disputar minutos ante los cementeros.

En el caso de Cristian Borja, sufrió un choque de rodillas con el portero Rodolfo Cota, lo que ha limitado su participación.

Por su parte, Kevin Álvarez arrastra una lesión en la clavícula desde el partido ante Santos en Torreón.

Ante este panorama, el cuerpo médico junto con André Jardine deberá evaluar cada caso para decidir si pueden al menos ir a la banca.