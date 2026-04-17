Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) aseguró que los recursos de los inversionistas en fondos de inversión y casas de bolsa están garantizados, aunque la decisión genera “preocupación y controversia”.

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Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB, recordó que de los señalamientos hechos contra una casa de bolsa el año pasado por parte del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros), ningún inversionista perdió sus recursos. Explicó, en el marco del Campanazo Conmemorativo de Fondos de Inversión por operar ya 5 billones de pesos, que los recursos de los clientes no son tocados en situaciones de señalamientos por lavado de dinero, restringiendo sus operaciones.

“Están garantizados -sus recursos-, ya que no forman parte del capital, ni de las casas de bolsa, ni tampoco de las instituciones financieras”, dijo en entrevista en la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, aseveró que la de la UIF “es una facultad que sí genera algo de preocupación y controversia, porque lo que queremos es que los activos financieros tengan toda la seguridad en México“. Tenemos mucha confianza en que la UIF va a operar esa facultad de una forma prudente y con el único objetivo de contrarrestar los ataques del narcotráfico y el terrorismo.

Reiteró que los recursos en las casas de bolsa están protegidos y 100% segregados, es decir, no están dentro del patrimonio de las operadoras de fondos de inversión. Por otro lado, junto con Roberto Cano, integrante del Comité Directivo y vocero de la AMIB, llamó a la población, en especial a los jóvenes, a invertir en el sistema financiero mexicano.

En este sentido, Roberto Cano aseveró que no es conveniente dejar el dinero estático y que es mejor ponerlo a trabajar, por lo que invertirlos en un fondo permitirá ampliar los recursos por encima de los niveles tradicionales; asimismo, descartó que conflictos geopolíticos afecten a las inversiones en el largo plazo. Finalmente, García Pimentel comentó que, con la baja en las tasas de interés, los fondos de inversión están obligados a mejorar los rendimientos, lo que los hará más atractivos frente a los bonos del gobierno.