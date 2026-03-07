Mientras versiones periodísticas aseguran un estado “delicado” tras un paso por el Hospital Militar, fuentes de la Sedena desmienten el ingreso y ubican al expresidente en su finca

El estado de salud de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha convertido en el foco de una intensa confusión mediática este sábado. Tras los reportes iniciales de una presunta hospitalización de emergencia, han surgido versiones contradictorias entre destacados comunicadores y fuentes oficiales.

¿Qué sucede con AMLO?

La incertidumbre comenzó cuando el periodista Jorge Fernández Menéndez reportó que el exmandatario estaba internado en el Hospital Central Militar por una afección cardíaca.

El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 7, 2026

Sin embargo, la narrativa dio un giro tras las intervenciones de otros periodistas y el propio Menéndez:

El desmentido de López-Dóriga: El periodista Joaquín López-Dóriga informó que, de acuerdo con una fuente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se niega categóricamente el ingreso de López Obrador al complejo médico militar. Según esta versión, el político tabasqueño permanece en su finca en Palenque, Chiapas.

Fuente de la Defensa niegan el ingreso de @lopezobrador_ al Hospital Central Militar. Permanece en su finca de Palenque. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 7, 2026

La precisión de Fernández Menéndez: Ante el desmentido, Menéndez matizó su reporte original vía X (Twitter): “Checo en el hospital y el expresidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar que estuvo internado y que está delicado de un tema cardíaco”.

Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 7, 2026

Esta cadena de mensajes sugiere que, si bien el expresidente podría no estar ocupando una cama de hospital en este momento, habría recibido atención médica reciente que mantiene a su círculo cercano en alerta.

Los momentos críticos en la salud de AMLO

Para entender la relevancia de estos reportes, es necesario repasar el historial clínico del fundador de Morena, marcado por problemas cardiovasculares crónicos:

2013 – Infarto al miocardio – Sufrió un infarto agudo que requirió una intervención de emergencia.

Sufrió un infarto agudo que requirió una intervención de emergencia. 2022 – Cateterismo cardíaco – Ingresó al Hospital Central Militar por una angina inestable de riesgo grave .

Ingresó al Hospital Central Militar por una . 2022 – Guacamaya Leaks – Filtraciones de la Sedena confirmaron traslados de emergencia y diagnóstico de hipotiroidismo .

Filtraciones de la Sedena confirmaron traslados de emergencia y diagnóstico de . 2023 – Crisis en gira (COVID-19) – Sufrió un desvanecimiento en Yucatán durante una evaluación del Tren Maya debido a una baja de presión y contagio de virus.

Sufrió un desvanecimiento en Yucatán durante una evaluación del Tren Maya debido a una baja de presión y contagio de virus. 2026 – Reporte actual – Versiones divididas entre una crisis cardíaca reciente y su permanencia estable en Palenque.

Padecimientos crónicos

A sus 72 años, el historial conocido de López Obrador incluye:

Cardiopatía isquémica: Derivada del infarto de 2013.

Derivada del infarto de 2013. Hipertensión arterial: Condición que ha reconocido públicamente.

Condición que ha reconocido públicamente. Hipotiroidismo: Padecimiento metabólico que requiere tratamiento permanente.

Sin postura oficial

Ni la familia de López Obrador ni la Secretaría de la Defensa Nacional han emitido un boletín oficial para disipar las dudas. El hermetismo ha sido la constante en torno a la salud del exmandatario desde que se retiró a su quinta en Chiapas tras entregar la banda presidencial en 2024.