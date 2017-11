AMLO se equivoca; es un ignorante, afirma Ochoa Reza

El dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, a través de redes sociales, calificó de ignorante al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y le reprochó que quiera llevar a México a un retroceso dictatorial, como el que se vive Venezuela.

Y es que en la cuenta de Twitter del priista llamó ignorante al político tabasqueño por confundir, también en sus redes sociales, a Edward James como mecenas del pintor Joan Miró, cuando fue del artista surrealista Salvador Dalí.

“@lopezobrador_ eso demuestra tu ignorancia y tu convicción de llevar a #México al retroceso dictatorial que sufre #Venezuela. No tendrás éxito”, publicó.

Al admitir su error cuando visitó el parque escultórico Xilitla en San Luis Potosí, López Obrador escribió en su cuenta de Twitter que no se equivocará al cancelar la reforma educativa para hacer una que realmente lo sea, en común acuerdo con maestros y padres de familia.

“En el video anterior dije que Edward James había sido mecenas de Miró y no fue de él sino del surrealista Dalí. Pero no me equivocaré al proponer cancelar la mal llamada reforma educativa para hacer una que realmente lo sea, en común acuerdo con maestros y padres de familia”, difundió.

