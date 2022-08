Amplia Barça el contrato de Nico hasta 2026 para cederlo al Valencia

AGENCIA EFE

Foto: @FCBarcelona_es

BARCELONA .- El Barcelona y Nico González, que jugará cedido en el Valencia esta temporada, han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del centrocampista, que finalizaba el 30 de junio de 2024 y que se ha extendido dos temporadas más, hasta 2026, según informó este sábado la entidad azulgrana.

BREAKING NEWS ❗ Nico González renews until 2026 and goes on loan to Valencia for the 2022/23 season

