Analizan legisladores periodo extraordinario para mover elección judicial

Asegura Ricardo Monreal que se tiene que resolver pronto, porque solo este meses se pueden hacer los cambios necesarios

La Cámara de Diputados ya analiza la posibilidad de aprobar un periodo extraordinario de sesiones en este mismo mes para abordar temas pendientes, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

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Explicó que la fecha límite para poder reformar la Constitución o la ley en materia electoral es este mismo mes, pero se agregarían otros temas, como los dictámenes pendientes sobre seguros y fianzas, buró de crédito, inteligencia artificial y una nueva Ley de Migración.

El legislador morenista precisó que para que se celebre un periodo extraordinario se requiere que la Comisión Permanente convoque a sesiones extraordinarias. “La Comisión Permanente está funcionando, y estamos revisando si convocamos o no antes de la conclusión del mes de mayo”, dijo.

Abundó que en caso de modificar la fecha de las elecciones judiciales se tendría que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Política en el caso de la elección de jueces magistrados y de ser aprobado un periodo extraordinario, también se abordarían otras materias.

“Es decir, materia de legislación la hay y, por eso, estamos revisando con los integrantes de la Permanente y los grupos parlamentarios la conveniencia o no de convocar a un periodo extraordinario”, enfatizó Monreal Ávila.

Por otro lado, al hacer un balance del periodo ordinario que recién concluyó, señaló que se llevaron a cabo un total de 48 sesiones, donde se aprobaron dos nuevas leyes, cuatro reformas constitucionales y 56 adecuaciones a leyes vigentes y decretos.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena subrayó que durante este periodo se aprobó el nombramiento de las personas que ejercerán el cargo de consejeras y consejeros electorales del consejo general del Instituto Nacional Electoral por un periodo de nueve años.

De febrero a abril el tiempo acumulado de trabajo en el pleno fue de casi 141 horas, en el que se presentaron mil 273 iniciativas y 467 proposiciones con punto de acuerdo de las diputadas y los diputados de los diversos grupos parlamentarios y se recibieron 37 minutas del Senado de la República.

Asimismo, se conocieron 14 acuerdos de los órganos de gobierno, de los cuales 12 son de la Junta de Coordinación Política, vinculados con diversas materias, uno de la mesa directiva y uno más de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos.

Monreal Ávila apuntó que entre las reformas aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados destacan las constitucionales para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley general en materia de feminicidio, reformas para la reducción de la jornada laboral, límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, y la expedición de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.