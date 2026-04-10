PAN, PRI y MC solicitaron reuniones con la titular de la Semarnat y el director de Petróleos Mexicanos

La Cámara de Diputados analiza llamar a comparecer a funcionarios del gobierno federal, para que expliquen la situación ambiental tras el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

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En entrevista, explicó que la propuesta es llamar a comparecer a Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que informen sobre el incidente.

El también coordinador de Morena detalló que se coordinarán con la Secretaría de Gobernación (Segob) para llevar a cabo la comparecencia de los funcionarios públicos, a petición de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC.

“Lo plantearon en la Jucopo, los grupos parlamentarios y estamos en la revisión para establecer comunicación con la secretaria de Gobernación que es quien lleva la conducción política institucional con el Congreso para ver si podemos realizarla y para generar condiciones de este ejercicio que plantea algunos grupos, pero tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”, dijo

Aclaró que tiene que decidirse por mayoría legislativa y precisó que no lo consensuado todavía con su bancada para saber que opinan sus compañeros.

Respecto a las comisiones bicamerales, dijo que se requiere acuerdo entre diputados y senadores para elegir las presidencias y aclaró que no admitirán que se impongan presidencias desde la Cámara de Senadores.

“Tenemos que actuar de manera conjunta para determinar quién debe encabezar las presidencias de las seis bicamerales en un afán de coordinación y reciprocidad, pero de entrada no aceptamos que pongan presidencias de manera unilateral allá”, enfatizó.

Asimismo, el morenista dejó en claro que no hay dados cargados en la designación. “No se puede porque son cinco personas profesionales con experiencia jurídica y en materia jurisdiccional. Yo tengo conocimiento de que los cinco son muy profesionales”, dijo.

Aseguró que en lo personal no ha hablado con ninguno de los aspirantes y no se ha aceptado ninguna intervención de nadie y aclaró que no ha aceptado ninguna entrevista con alguno de los inscritos en el proceso.

Además, mostró confianza en el Comité, el cual es muy profesional. “Les aseguro que no habrá nada de dados cargados y serán los mejor evaluados según los exámenes que se están practicando, la idoneidad que se va a ejercer y las pruebas distintas y entrevistas que se tengan. Yo tengo confianza en que salgan las mejores y los mejores“, concluyó.