El panista afirmó que la iniciativa “está mal elaborada”, pues aumentará regidores en más de mil municipios y generará inequidad en la revocación

“Está hecha con las patas, es una torpeza y deberían correr a quienes trabajan con la presidenta y redactaron la iniciativa”, afirmó el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sobre la reforma que modifica el número de regidores en los ayuntamientos, al advertir que, lejos de generar ahorros, implicará un aumento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

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El legislador explicó que el incremento del gasto se daría porque la iniciativa fija un mínimo de siete regidores por municipio, cuando actualmente hay una gran cantidad de ayuntamientos que tienen menos de ese número. Esto obligaría a crear nuevos cargos para ajustarse al nuevo piso establecido.

Detalló que, aunque la reforma también establece un tope máximo de 15 regidores —lo que reduciría integrantes en algunos casos—, estos son minoritarios frente al total nacional. En contraste, la mayoría de los municipios tendrían que aumentar su número de regidores para cumplir con el mínimo, lo que implicaría más sueldos, prestaciones y gasto administrativo.

“Van a ahorrar dinero en 56 municipios, pero van a gastar más dinero en 1,089 municipios”, afirmó en conferencia de prensa.

Añadió que el criterio planteado en la reforma se basa en el tamaño de los municipios conforme a datos del INEGI, pero su aplicación generaría el efecto contrario al anunciado, ya que se crearían más espacios en los cabildos en lugar de reducirlos.

Anaya Cortés señaló que la reforma tampoco atiende problemas de fondo del sistema democrático, ya que Morena no quiso incluir que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan el registro, lo cual, dijo, es un “irreductible” para su bancada.

Indicó además que se mantiene la sobrerrepresentación legislativa, al señalar que no puede ser que un partido con 54 por ciento de los votos tenga más del 70 por ciento de los representantes.

Asimismo, cuestionó el esquema de revocación de mandato planteado, al advertir que permitiría a la presidenta pedir el voto en todo el país, mientras que la oposición tendría prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, lo que calificó como una trampa y una simulación.

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Por lo anterior, reiteró que el Partido Acción Nacional no acompañará la reforma en los términos planteados, al considerar que no combate el dinero del crimen organizado en las campañas, no corrige la sobrerrepresentación y, además, generará un mayor gasto público en lugar de ahorro.