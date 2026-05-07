Rechazó comparar a Rubén Rocha Moya con Maru Campos, al afirmar que ella combate al narco y él enfrenta señalamientos por presuntos vínculos criminales

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, exigió la “detención inmediata” del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlo de presuntos vínculos con el narcotráfico y reclamar además juicio político e incluso la desaparición de poderes en la entidad.

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En conferencia de prensa afirmó que Morena y el crimen organizado “se volvieron uno mismo” y señaló que el caso de Rocha Moya “es apenas la punta del iceberg”.

Por lo anterior, Anaya Cortés informó que el PAN promoverá una solicitud de juicio político contra Rocha Moya y quienes resulten involucrados, además de pedir la desaparición de poderes en Sinaloa y exigir la aplicación inmediata de la detención provisional con fines de extradición solicitada por autoridades de Estados Unidos.

El senador panista argumentó que el gobernador únicamente pidió licencia temporal, por lo que advirtió que podría regresar al cargo en cualquier momento si no se concreta una inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Sostuvo que un gran jurado, el Departamento de Justicia y un juez de Estados Unidos ya habrían solicitado la extradición de Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, por lo que citó el artículo 11 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, así como un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sostener que procede una detención provisional inmediata sin necesidad de esperar una investigación previa de la Fiscalía General de la República.

“El narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía y también en el Poder Judicial y en el Legislativo local”, afirmó Anaya Cortés al justificar la petición de desaparición de poderes en Sinaloa.

Aseguró que Morena habría pactado con grupos criminales antes de las elecciones de 2021 y 2024, y que posteriormente les pagó “con protección y posiciones” en corporaciones de seguridad y fiscalías.

Ni el fuero ni Morena pueden proteger eternamente a Rocha Moya.

La propia Corte ya resolvió que en una detención provisional con fines de extradición no aplica el fuero. Y el tratado entre México y Estados Unidos obliga a actuar de inmediato.

Exigimos detención inmediata y… pic.twitter.com/yUGc2kCbyn — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 6, 2026

El coordinador panista vinculó el caso de Rocha Moya con hechos registrados en Michoacán, Baja California Sur, Baja California y Tamaulipas y como ejemplo mencionó el asesinato de la alcaldesa panista de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, y aseguró que grupos criminales intimidaron y secuestraron candidatos para favorecer electoralmente a Morena.

Anaya Cortés también acusó al gobierno federal de proteger al gobernador sinaloense y señaló que Rocha Moya cuenta con escoltas federales. Advirtió que, si las autoridades mexicanas no actúan, el caso podría derivar en responsabilidades para otros funcionarios ligados al partido oficialista.

Sostuvo además que existen testimonios y reportajes que documentan presuntos acuerdos entre el gobierno de Rocha Moya y grupos criminales, entre ellos el supuesto control del negocio del agua en Sinaloa y también recordó el asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda y acusó a la fiscalía estatal de intentar encubrir el caso mediante un “montaje”.

En respuesta a cuestionamientos sobre la comparación que Morena hizo entre el caso de Rocha Moya y el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, Anaya Cortés rechazó cualquier equivalencia y afirmó que mientras a la mandataria panista se le cuestiona por desmantelar un narcotráfico laboratorio, el gobernador sinaloense enfrenta acusaciones por presuntamente haberse aliado con organizaciones criminales.

El legislador insistió en que el caso de Sinaloa refleja un “modus operandi” que, según dijo, Morena habría repetido en distintas entidades del país mediante acuerdos con grupos criminales para operar procesos electorales y posteriormente entregar posiciones dentro de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

“Si queremos recuperar la paz y la tranquilidad en México tenemos que sacar a los narcos del poder y si queremos sacar a los narcos del poder tenemos que sacar a Morena del poder”.