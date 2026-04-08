André Jardine explicó por qué no jugó Brian Rodríguez ante Nashville

El estratega brasileño precisó que se trató de una decisión táctica y que se guardó al uruguayo para duelo ante Cruz Azul

El América consiguió el empate sin goles ante Nashville en la ida de los cuartos de la Concachampions, por lo que cualquier victoria en la vuelta en el Estadio Banorte le dará el pase a las semifinales.

TE PUEDE INTERESAR: América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte: precios y boletos para el Clásico Joven de la Liga MX

Está claro que las Águilas atraviesan un momento futbolístico muy pobre, ya que generan poco al ataque y su cuota goleadora dista mucho de la de otros tiempos.

Por ello, llamó la atención la decisión del técnico André Jardine, quien optó por reservar al uruguayo Brian Rodríguez, una de las principales figuras del equipo.

El entrenador brasileño decidió presentar un planteamiento táctico distinto, colocando a Alejandro Zendejas como volante por izquierda —posición habitual de Brian— y a Isaías Violante por derecha.

“Pensamos el partido desde la defensa hacia el ataque y era clave tener un extremo defensivo por derecha. Violante hizo un trabajo impresionante de ida y vuelta”, explicó el técnico.

A partir de esto, Jardine justificó su decisión de no utilizar al Rayito, pensando también en el próximo partido ante Cruz Azul.

“Zendejas por izquierda nos daba más equilibrio en el mediocampo. Fue una decisión táctica, sin olvidar la importancia de Brian Rodríguez, quien será fundamental en los próximos encuentros”, señaló.

El Estadio Azteca pesará para Nashville

Sobre la vuelta ante Nashville, que se jugará en el Estadio Azteca, el estratega confía en que el factor local será determinante.

Aunque el América no anotó como visitante en el Geodis Park, considera que el ambiente del Coloso de Santa Úrsula influirá en el rival.

“El América es más fuerte en casa. La altura, el apoyo de la afición y jugar en el Estadio Azteca pesan mucho. Necesitamos un gran impulso ofensivo para avanzar”, concluyó Jardine.