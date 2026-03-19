André Jardine explota pese al pase del América: “hay poco que celebrar”

Al técnico no le gustó nada la forma en que avanzaron a cuartos de Concacaf; ahora, deben enfocarse en el Clásico

Al América le alcanzó con poquito fútbol para eliminar a un equipo como Philadelphia y así avanzar a cuartos de final de la Concacaf. Pero si vuelve a mostrar eso el próximo sábado en el Clásico ante Pumas de visita, le puede costar un resultado negativo.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul busca recuperar el liderato ante Mazatlán en el inicio de la Jornada 12 del Clausura 2026

Al técnico azulcrema, André Jardine, le molestó bastante la forma en que su equipo, si bien consiguió el pase a la siguiente ronda en la Concachampions, lo hizo pidiendo la hora y con sufrimiento innecesario.

“Realmente hay poco a celebrar: conseguir el pase que era muy importante, la verdad; el objetivo principal lo logramos, pero realmente fue una actuación que, para mí, podemos dividir en dos partes:

“De un primer tiempo donde generamos, para tal vez cerrar el duelo, deberíamos haber sido mucho más eficientes en ataques. El segundo tiempo, así son los partidos eliminatorios, llega un momento que el rival ya no tiene mucho que perder, y comienza a ir de frente y el partido podría llegar a esta instancia; no queríamos que pasara esto”, dijo en conferencia de prensa tras empatar 1-1 ante Philadelphia en la vuelta de la serie.

No le convence su América: “Ya fui duro en el vestidor”

Está claro que ni al propio Jardine le convence esta versión de América, que nada más no da el salto de calidad que espera su entrenador.

El estratega confesó que reprendió fuerte a sus futbolistas en el vestidor, porque su equipo fue incapaz de cerrar a tiempo el partido, permitió que el rival creciera y eso hizo que los azulcrema terminaran el juego contra la pared.

“Conforme no hacemos el segundo gol, y peor que eso, sufrimos un gol que coloca completamente al rival dentro del partido, el cierre fue un cierre tenso, nervioso, que no queremos que termine así; pero ya fue, ya fui duro con los jugadores en el vestidor, y creo que no hay ningún jugador que esté cien por ciento feliz con esta actuación“.

Jardine rechazó la oferta del Cruzeiro

Por otra parte, el estratega brasileño también habló de la oferta que le presentó el Cruzeiro de su natal Brasil, pero explicó que la descartó debido a que no hay alguna propuesta que le mueva tanto para salir del América.

“Tengo aún contrato vigente con más de un año, un poco más; estoy muy feliz con el proyecto del club, sintiéndome muy apoyado de todas las partes. Entonces, es muy complicado que cualquier oferta me mueva en este momento, porque lo que busco en un club, exactamente, es lo que tengo en América que es respaldo, que es condiciones, que es confianza de todas las partes.

“Y yo voy a ser un entrenador en toda mi carrera que voy a tratar de valorar mucho eso; me siento aún con algo por hacer en América. Creo que ya escribimos alguna cosa de la historia, pero el sentimiento es de que aún tenemos algo por hacer aquí, y yo quiero tratar de, antes de salir, terminar esta historia que me comprometí a escribir aquí en América“.