André Jardine le baja los humos a Pumas: “No existe el Campeón de la J17”

El DT de las Águilas reconoció que cerraron mal la fase regular, pero en el Clásico de Liguilla no hay favoritos

América quería terminar con tres victorias al hilo la fase regular y así amarrar el sexto sitio de la tabla. Sin embargo, flaqueó en el último momento ante Atlas, por lo que le costó la derrota y caer hasta el octavo sitio.

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Motivo por el cual en cuartos de final se medirán a Pumas, que terminó líder de la clasificación, por lo que habrá Clásico Capitalino en la Liguilla.

América se excedió de especular

Al término del juego en el que cayeron ante los Zorros, el técnico André Jardine reconoció que luego de saber que tras el empate de Tijuana ante Chivas, América ya tenía su boleto a Liguilla asegurado matemáticamente, el equipo se excedió de especular en el juego.

“(Me quedo) con la sensación de que el equipo a partir del empate de Tijuana con Chivas se relajó un poco; sabiendo que ya estábamos (dentro), fue un mix de sensaciones, de intentar movilizarlos y jugar de la forma más seria posible. Pero la sensación de que el mental del equipo se fue rápido del partido”, dijo ante la prensa.

“Tenemos que valorar la clasificación, no fue conquistada hoy, fue en las últimas victorias, con todas las dificultades del torneo; no fue fácil, con ocho bajas América ahí está, necesitaremos un día para reponernos de esta derrota, queremos estar en nuestro mejor nivel contra Pumas, a ver quién pasa”, agregó Jardine.

Le bajó los humos a Pumas

El técnico brasileño habló del rival en cuartos de final, que terminó como líder de la competencia con 36 puntos, once más que los 25 de América.

Jardine reconoció que los del Pedregal han hecho una gran fase de torneo regular, pero que en México el liderato no garantiza nada, por lo que no quiso poner favorito para avanzar a semifinales.

“Es un Pumas con un buen momento; no es fácil ser líder del torneo, lo sabemos bien porque ya fuimos líderes (en torneos anteriores).

“Pero al final del cierre del torneo sabes que eso no importa; yo entendí bien esto y sirve para todos los equipos: no existe el campeón de la jornada 17, 15 ó 10; el campeón es el de la Liguilla, el partido con Pumas es un Clásico y ahí no hay favoritos. Aunque vayan por arriba (en la tabla), los Clásicos son muy parejos, tiene todo para ser un Clásico bastante parejo”, precisó Jardine.

Regañó a Veiga por cómo cobró el penal

Por último, el estratega brasileño reveló que habló con Rafael Veiga por la forma en que cobró de manera displicente la pena máxima, y sí le dio un regaño.

“Debió pegarle de forma distinta, hasta los más experimentados deben de estar abiertos a aprender; aprendió una fuerte lección, como todos los demás, de que esta fue la última oportunidad que tenemos de cometer errores y no estamos fuera del torneo.

“A partir del próximo partido, con un error como los de hoy, difícilmente vamos a avanzar, pero quiero creer que con la experiencia de los jugadores, vamos a saber diferenciar a qué estamos jugando”.