André Jardine no piensa renunciar tras fracaso del América en Concachampions

El DT se hizo responsable de la eliminación ante Nashville y dijo que si no siente respaldo de la directiva y jugadores, se va

André Jardine no piensa en renunciar al América… por ahora. O al menos no lo dice públicamente, si bien fue un rotundo fracaso el haber quedado eliminado de la Concachampions apenas en cuartos de final ante Nashville.

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La derrota de 0-1 en el Estadio Banorte fue muy dolorosa para todos los azulcremas: aficionados, jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Porque era un objetivo muy claro el que tenía el club de al fin trascender a nivel internacional, algo que al menos este año (y como ha sido en los últimos diez), no podrá ser, al quedar fuera del torneo de la Confederación.

Pese a ello, el entrenador brasileño se dijo firme en el puesto, aunque también tiene claro que en cualquier momento la directiva le puede dar las gracias y cambiar de rumbo a la institución.

América 🦅



André Jardine asegura que no pasa por su cabeza renunciar, salvo que pase alguna de estas dos cosas: que la directiva ya no confíe en él, o que ya no vea a los jugadores comprometidos con su proyecto.



Mañana será un día muy importante en Coapa, aseguró Jardine. pic.twitter.com/PfguUCjfFL — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 15, 2026

“No (piensa renunciar). Yo siempre imagino dos hipótesis para cerrar un ciclo: Una, que es cuando la dirección no cree más en nuestro trabajo; el día que (Santiago Baños) o el patrón (Emilio Azcárraga), crean que el mejor camino para América es un cambio tienen total derecho.

“Esta silla (de DT del América), que es pesadísima, les pertenece a ellos y son los que deciden y tienen que tener aquí un entrenador al que le tengan total confianza de que está a altura de los objetivos y del trabajo“, dijo el brasileño después de fracasar de nueva cuenta en la Concacaf.

“Si no siento respaldo de jugadores y directiva, me voy”

Agregó que si no sintiera más conexión con el grupo de futbolistas, también sería un factor determinante para irse ya que no tiene caso seguir al frente de un equipo que ya no cree en él. Mismo caso con la directiva.

“La segunda hipótesis es si yo siento que el grupo no se conecta más conmigo o que el grupo está con algún problema interno; no es exactamente lo que siento en este momento, ni en relación a la dirección, ni en relación al grupo.

“Pero estas cosas del futbol son dinámicas, cambian rápido; tenemos que hacer análisis, tanto con la dirección como con el grupo de jugadores, y yo sentir el respaldo de las dos partes de la sensación de que es posible seguir. El día que no lo sienta, va a ser el día que yo me vaya, por cierto”, sentenció Jardine.

El América ahora tiene que enfocarse en su siguiente juego que será el sábado en la cancha del Estadio Banorte nuevamente, pero ahora contra los Diablos Rojos del Toluca, en busca al menos de no salir de zona de Liguilla, ya que las Águilas ahora se tienen que aferrar sí o sí a clasificar.