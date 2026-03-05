André Jardine no quiso hablar de ‘crisis’ en el presente de América

El DT brasileño señaló que no han logrado comprender por qué al equipo le va mal; además de Dávila que quedó fuera del torneo, Violante va para 3 semanas fuera por esguince

América atraviesa el peor momento desde que André Jardine llegó al Club América hace casi tres años. El proyecto del técnico brasileño en el equipo cada vez se tambalea más y resultados como el sucedido ante Juárez, de perder de nuevo en casa, luego de haber caído ante Tigres el sábado pasado, no abona nada bueno.

La afición azulcrema poco a poco se le voltea al estratega portugués; ya el éxito del Tricampeonato ha quedado completamente atrás y desde las gradas comienzan los gritos de que ya se vaya de la institución.

Aunado a ello, al técnico muy pronto se le irá su mano derecha, el auxiliar Paulo Victor, quien dirigirá a Brasil Sub-20, tanto ahora en la Fecha FIFA de marzo y ya definitivamente al término de la temporada actual.

América está en la posición nueve de la tabla con 11 puntos y por ahora fuera de zona de Liguilla, lo cual sin lugar a dudas es un momento muy difícil el que atraviesa el conjunto azulcrema.

André Jardine afirma que el mal funcionamiento de su equipo se debe en esencia a que no ha podido contar con todos los jugadores en la mayor parte de este torneo, el cual había calificado como un proceso de reconstrucción.@ESPNmx pic.twitter.com/ieU4UNZbtS — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 5, 2026

Jardine no quiso hablar de “crisis” en América

Pese a esos factores, el técnico azulcrema no quiso catalogarlo de “crisis”, aunque dijo no saber aún por qué a su escuadra no le salen bien las cosas.

“Los adjetivos son de ustedes (prensa). Obviamente estamos muy insatisfechos con los puntos, esto no tengo duda; todo el sentimiento es un poco de inconformidad, de tratar de entender por qué las cosas no están saliendo como normalmente salían.

Pero no busco ese adjetivo, si está en crisis o no (América), estamos sí con un problema y trabajando día y noche para salir de este problema y volvernos a encontrar con la victoria que este club está acostumbrado”, dijo tras caer ante Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lesiones en el América

En cuanto al tema de los lesionados, por supuesto que lo de Víctor Dávila pegó terriblemente en América, toda vez que el futbolista chileno se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y quedará fuera hasta finales de 2026.

Sin embargo, ahí no acaba para los azulcremas: André Jardine informó que Isaías Violante sufrió un esguince de rodilla y quedará fuera hasta por tres semanas; aclaró por qué Brian Rodríguez no jugó más tiempo con Juárez y explicó que el uruguayo alegó que estaba muy cansado.

“Violante también en un choque tuvo un esguince de la rodilla, va a estar afuera unas tres semanas. Lo de Brian empezó en la banca porque no estaba al 100 %, sintió un cansancio más grande de lo normal y una pequeña molestia, seguí la recomendación de los médicos y me dijeron que no empezara, no queríamos arriesgarlo, jugó 10 o 20 minutos.

Henry Martín ya está entrenando con balón, ya podría tener chance de estar en Querétaro; Alejandro Zendejas ya jugó, hemos tenido un poco de mala suerte en el tema de las lesiones. El partido ante Juárez iba a ser duro, Christian Borja también tenía una sobrecarga, venía jugando todos los partidos y la idea era que tomara un poco de aire”.

América visita a Gallos de Querétaro este sábado en el Estadio Corregidora, con la obligación de ganar para regresar a zona de Liguilla; después deberá viajar a Philadelphia en Estados Unidos para la ida de octavos en Concachampions. Si en esos juegos los resultados tampoco llegan, André Jardine sí que estará en riesgo de ser cesado.