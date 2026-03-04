André Jardine se quedará sin auxiliar; Paulo Victor, nuevo DT Sub-20 de Brasil

La Confederación Brasileña de Futbol anunció que el técnico de 37 años dirigirá la Fecha FIFA de marzo y permanecerá con las Águilas hasta final de temporada

De por sí el proyecto de André Jardine en América está en su momento más frágil desde que llegó hace tres años, y ahora el estratega brasileño se quedará sin su auxiliar principal, su mano derecha en el conjunto azulcrema.

La Confederación Brasileña de Futbol anunció que Paulo Victor Rodrigues, quien actualmente es parte del equipo de trabajo del técnico brasileño en las Águilas, fue contratado como nuevo técnico de la Sub-20 de Brasil.

De tal forma que el entrenador de 37 años se encargará de esa categoría, con lo que le queda poco tiempo en México, luego de haber llegado a nuestro país en 2023 y ser parte fundamental en el Tricampeonato de Liga MX.

Ya desde hace un par de semanas sonaba la posibilidad, pero ahora ya es toda una realidad, por lo que André Jardine, si logra quedarse en el club después de este semestre, tendrá que buscar nuevo auxiliar.

Se va hasta final de temporada, pero dirigirá Fecha FIFA de marzo

La Confederación Brasileña informó que si bien Paulo Victor asumirá la Sub-20 para el nuevo ciclo rumbo al Mundial de la categoría y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, no lo hará hasta que termine la temporada con América en el futbol mexicano.

Sin embargo, el joven estratega dejará en próximas semanas al Nido por unos días, ya que dirigirá a la Sub-20 en la Fecha FIFA de marzo y luego terminará con las Águilas hasta mayo.

A su vez, se precisó que su auxiliar técnico será Lucas Andrade, quien fue entrenador de la Sub-20 de Palmeiras, equipo con el que ganó el Brasileirao de la categoría en 2024 y 2025.

Paulo Victor Rodrigues tiene amplia experiencia en categorías menores, ya que inició su trayectoria en 2013 con las inferiores del Novorizontino, para después pasar a la Sub-15 del Palmeiras.

Después, pasó a la Selección Brasileña Sub-15 y posteriormente a la Sub-17. Más tarde, continuó su carrera como auxiliar de André Jardine en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que Brasil ganó la Medalla de Oro Masculina.