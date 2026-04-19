André Jardine se siente seguro en el América y confirmó respaldo de Azcárraga

El DT azulcrema tundió a sus detractores y dijo que el mensaje tenía que darse en la cancha

Más allá de cómo terminó el juego entre América y Toluca, las Águilas consiguieron un triunfo de oro, con el cual se afianzaron en zona de Liguilla, en medio del mal momento que viven tras haber quedado fuera de la Concacaf.

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André Jardine, técnico azulcrema, afirmó que el mensaje que tenían que dar era dentro de la cancha y más en un partido tan complicado como lo era ante el Bicampeón de la Liga MX.

“El momento había que sacarlo, demostrando el compromiso, hoy fue una demostración de lo que somos como grupo, como equipo, lo que podemos hacer, lo cuanto nos importa en América, salgo feliz”, dijo el estratega.

Precisó que la visita de Emilio Azcárraga tras la eliminación ante Nashville no fue para cuestionarlos ni regañarlos, sino para mostrar su respaldo en busca de conseguir algo este semestre.

“Con lo del patrón, hicimos una junta con jugadores y salí con mejores sensaciones, me siento respaldado y es importante, sigo muy comprometido con los objetivos”.

No me van a ver renunciando

Ya Jardine lo había dicho tras perder ante los de la MLS el pase a semifinales, pero ahora con el triunfo ante Toluca reiteró que no piensa renunciar al América pese a los malos momentos.

“Como entrenador no me van a ver renunciando, sólo por una cosa muy grave, sigo muy comprometido, la sensación que tenemos de darle la vuelta en el torneo, estamos viviendo una reestructuración”.

Le pegó a sus detractores: los youtubers generan material

Jardine sabe que está en una silla muy caliente y precisó que tiene muy claro que ahora los críticos aprovechan redes sociales para monetizar posibles crisis en el América.

“De youtubers que producen material en este tema, por este club del interés que genera; imagino que ahorita he sido muy documentado en redes, me enfoqué en lo que tenía que hacer, tuve que descargar la cabeza por todo lo que enfocamos al objetivo de Concacaf”.

Por último, el brasileño dijo que no quiso involucrarse en la bronca al final del juego tras la expulsión de Helinho, ya que probablemente iba a perder la cabeza.

“No sé lo que pasó, se calentaron todos ahí; yo procuré alejarme un poco porque cuando entro a una pelea es difícil sacarme”.