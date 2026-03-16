André Jardine vislumbra retorno al Azteca y festeja 150 partidos con las Águilas

América derrotó a Mazatlán el domingo y el miércoles recibe a Philadelphia por los octavos de Concacaf

América hiló ya tres victorias consecutivas al haber derrotado a Mazatlán este domingo, aunado a las victorias ante Philadelphia y Querétaro.

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Parece ser que las Águilas poco a poco retoman el camino correcto y los resultados comienzan a llegar, si bien ahora el miércoles tienen que consumar su pase a cuartos de Concacaf en la vuelta ante Philadelphia.

La temporada poco a poco se enfila hacia su parte más importante antes del Mundial y América está peleando tanto en la Liga MX como en la Concacaf.

Aunado a ello, existe la posibilidad de que las Águilas vuelvan al Estadio Azteca justo para esa parte de la temporada en la que los azulcrema se juegan muchísimo.

Tras derrotar a Mazatlán este domingo, André Jardine, técnico azulcrema, habló de ese respecto, ya que el Coloso de Santa Úrsula se reinaugurará el 28 de marzo y FIFA tomará posesión del inmueble hasta el 11 de mayo.

Por ello, hay una chance de que las Águilas jueguen partidos en su remodelada casa, lo cual sería fantástico para ellos. El 11 de abril, América recibiría en el Estadio Azteca a Cruz Azul en el Clásico Joven.

“Este estadio (Ciudad de los Deportes) cumple su rol, conseguimos acoplarnos; de inicio no es fácil, el cambio es bastante grande, parece que tiene tanto tiempo que no estamos en el Azteca“.

El estratega brasileño consideró que el retorno al Coloso de Santa Úrsula será muy positivo para el conjunto azulcrema, en aras de reconectar con su casa y su afición.

“Será lindo el regreso, para los nuevos jugadores será impactante, no tienen la noción de qué tan grande es el estadio, lo histórico; vienen cosas buenas, el Azteca es de las grandes noticias de este cierre de torneo“, precisó.

Festejó 150 partidos con América

Por otra parte, Jardine también habló de haber alcanzado 150 partidos al frente del América, luego que está por cumplir tres años en el club, tras haber llegado a mediados del 2023.

El estratega brasileño, más allá del momento complicado que atraviesa el conjunto de Coapa, ha marcado una época en el club con el Tricampeonato de Liga MX.

“Me reservo estos números en el vestidor, estoy feliz; recuerdo que, cuando estaba con la decisión de salir del Atlético de San Luis, venir para acá, el tiempo medio que los entrenadores tenían en América era de un año, sabía de las dificultades.

“Ahora, de tener un sexto torneo en el club, para mí es una hazaña, un entrenador de Brasil con sueños… tengo poco menos de cuatro años, parece mucho, pero es poco tiempo, feliz con el club, sintiéndome abrazado por los jugadores, el club y la afición en **todos los momentos”, señaló.

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Impresiones de André Jardine tras cumplir 150 partidos al frente del Club América💛💙



Feliz, contento y emocionado por el futuro… el técnico tricampeón 🔥 pic.twitter.com/xpoXbj1wJK — Edgar Morales (@edddgarm) March 16, 2026

Rezar mucho por Malagón

Por último, también se refirió a la situación de Luis Ángel Malagón, quien fue operado del tendón de Aquiles y se perderá el Mundial.

“Lo de Malagón no hay mucho que hacer; orar mucho por él, gracias a Dios todo salió bien en la operación. En poco tiempo lo veremos en Coapa, ya con un proceso de recuperación, le mando un fuerte abrazo, son cosas de la vida que no hay que lamentarnos.

“Rodolfo Cota tiene mucha experiencia, se prepara para momentos como estos; el regreso de Fernando Tapia es acertado, tenemos tres porteros top de liga, dos de Selección y un joven especial; en ese tema, estamos tristes por Malagón pero tranquilos por los otros dos“.