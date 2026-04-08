Andrea Maya Becerra y equipo mexicano de tiro con arco abren su camino en Copa del Mundo Puebla 2026

Andrea Maya Becerra ya conoce su destino. La campeona mundial mexicana debutará en el arco compuesto de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 frente a la alemana Marie Marquardt, debido a la posición que ocupó en la ronda de calificación celebrada en el Jardín del Arte de la capital poblana.

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La jornada clasificatoria dejó a la colombiana Alejandra Usquiano como la mejor ubicada en la rama femenil con 698 puntos, seguida por la mexicana Dafne Quintero con 697 y la histórica Sara López con 696. Ana Sofía Hernández terminó en el décimo cuarto lugar con 690 unidades, mientras que Becerra se colocó en la vigésima tercera posición con 685. Adriana Castillo cerró como la peor ranqueada del conjunto tricolor con 678 puntos.

El equipo femenil mexicano demostró su solidez al ubicarse en el segundo lugar general con un total de 2,072 puntos, solo por detrás de las sorprendentes arqueras de la India, que sumaron 2,074, y por delante de las estadounidenses, terceras con 2,066 unidades. Este resultado confirma a las mexicanas como una de las principales aspirantes al podio en una competencia que reunió a lo mejor del arco compuesto mundial.

La actuación colectiva reflejó el trabajo en equipo y la capacidad de mantener el ritmo bajo presión, factores que serán determinantes en las rondas de eliminación directa que comenzarán este miércoles.

En la rama varonil, el austriaco Nico Wiener fue el mejor colocado al lograr 712 puntos, seguido por el polaco Przemyslaw Konecki con la misma cifra pero menor cantidad de tiros al centro, y el boricua Jean Pizarro Latorre en tercero con 710. Los mexicanos, a pesar de haber avanzado de manera automática a la siguiente ronda, terminaron con puntuaciones discretas.

Lot Máximo Méndez Ortiz se ubicó en el lugar 42 con 692 puntos, Juan del Río en el 45 con 690, Sebastián García en el peldaño 46 con la misma cifra pero 22 aciertos al 10, y Rodrigo González en el puesto 54 con 681 unidades. El equipo varonil concluyó en la novena posición con 2,072 puntos, lejos de los indios, primeros con 2,108.

A partir del miércoles comenzarán las rondas de eliminación directa con duelos de alta exigencia para la delegación mexicana. Adriana Castillo abrirá la jornada frente a la china Zhang Xinyan y, en caso de avanzar, se enfrentaría en segunda ronda a la colombiana Alejandra Usquiano. Ana Sofía Hernández se medirá ante la chilena Aurora Olea Prado, mientras que Andrea Becerra enfrentará a la alemana Marie Marquardt en el duelo que marcará su debut eliminatorio.

Dafne Quintero, por su parte, pasó directo a la segunda ronda, donde esperará rival del cruce entre Alemania y Croacia. En la rama varonil, Juan del Río se enfrentará al estonio Robin Jaatma, Sebastián García tirará contra el indio Kushal Dalal, Rodrigo González competirá contra el guatemalteco José Marcelo del Cid y Máximo Méndez se medirá ante el esloveno Tim Jevsnik.

En ambas ramas se disputarán las rondas hasta las semifinales, lo que significa que este miércoles se conocerá a los medallistas de bronce de la modalidad de arco compuesto. Las finales, en cambio, se llevarán a cabo hasta el fin de semana en el Zócalo de Puebla, un escenario que promete mayor solemnidad y presencia de público.