Andrés Escobar anotó en el Mundial de EU 1994 autogol que le costó la vida

La historia de Andrés Escobar narra cómo un autogol en el Mundial de 1994 terminó derivando en una tragedia que marcó al fútbol y a Colombia

En junio de 1994, Colombia soñaba en grande y no era para menos. La selección cafetera llegaba al Mundial de Estados Unidos como una de las grandes favoritas.

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No era para menos porque meses antes había goleado 5-0 a Argentina en el Monumental de River, con una propuesta que ganaba, gustaba y goleaba. Pero un desafortunado autogol en la justa mundialista marcó el rumbo no sólo de una representación nacional, sino el de la vida de un ser humano.

Dirigida por Francisco Pacho Maturana y con Carlos el Pibe Valderrama, esa generación dorada de los cafeteros ilusionaba a todo un país. Andrés Escobar, zaguero central del Atlético Nacional de Medellín, era uno de sus pilares. No era un jugador más.

Según el propio Maturana, era el candidato natural para suceder a Valderrama como capitán.

Había sido clave en la clasificación al Mundial de Italia 1990, después de 28 años de ausencia, y protagonista de la primera Copa Libertadores de la historia para un club colombiano, la conseguida por Nacional en 1989.

DÍA TRISTE

Todo cambió en un instante, el 22 de junio de 1994, en el estadio Rose Bowl. Colombia enfrentaba al anfitrión Estados Unidos en el segundo partido del grupo mundialista. El equipo ya había caído 3-1 ante Rumania en el debut y necesitaba reaccionar.

Comenzaron mal. Andrés Escobar intentó despejar un pase raso, impactó mal el balón, se agarró la cabeza, miró al cielo y luego a su arquero Óscar Córdoba. La pelota se metió irremediablemente en su propio arco.

Colombia perdió 2-1. Esa derrota, sumada a la del debut, selló la eliminación temprana en fase de grupos. El último partido, una victoria 2-0 ante Suiza, quedó en anécdota.

FUTURO HALAGADOR

Diez días después, el 2 de julio de 1994, Andrés Escobar tenía 27 años de edad y la vida por delante. Faltaban cinco meses para su boda con su novia, una odontóloga con la que llevaba cinco años de relación.

También estaba a punto de concretarse su traspaso al AC Milan de Italia, cuadro en el que iba a reemplazar nada menos que a Franco Baresi. Era un zaguero implacable en la cancha, pero fuera de ella lo conocían como el Caballero de la Cancha.

Gran amigo, excelente compañero, simpático con todos, especialmente con los niños.

ADVERTENCIAS FAMILIARES

Esa noche del 2 de julio, pese a las advertencias de familiares y amigos por el ambiente tenso tras la eliminación, Andrés salió. Fue al restaurante El Indio, en la Vía Las Palmas, en las afueras de Medellín. Allí departió con allegados.

En el estacionamiento, dos hermanos, Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, lo increparon e insultaron por el autogol. Escobar les exigió respeto y les pidió que lo dejaran tranquilo.

La discusión subió de tono. Humberto Muñoz Castro, chofer de los Gallón Henao, bajó de la camioneta, desenfundó un arma y le disparó seis veces, todas en el rostro.

estigos intentaron auxiliarlo y lo llevaron al hospital, pero 45 minutos después Andrés Escobar estaba muerto.

Colombia se estremeció. Un ídolo, sinónimo de rectitud y honestidad, había sido asesinado a sangre fría. Más de 120 mil personas acompañaron su funeral en Campos de Paz. Todo se tiñó de verde y blanco, los colores del Atlético Nacional. El presidente de entonces, César Gaviria, asistió.

Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección recibieron custodia oficial ante el temor de más represalias.

El país vivía una de sus épocas más violentas porque los cárteles del narcotráfico, enfrentados entre sí y con el Estado, imponían un clima de hostilidad y paramilitarismo.

AMENAZAS

Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín y sin parentesco con el futbolista, había sido abatido dos años antes, pero su sombra y la de sus herederos seguían presentes.

La selección colombiana incluso había recibido amenazas para que alineara a ciertos jugadores ligados a esos círculos.

DOS HIPÓTESIS

El asesinato de Andrés Escobar quedó marcado por dos hipótesis principales. Una apuntaba a que el crimen había sido instigado por líderes del narcotráfico que perdieron millones de dólares en apuestas ilegales tras la temprana eliminación de Colombia. Andrés, por su autogol, se había convertido en la cara de esa decepción.

La otra línea sostenía que no fue un crimen dirigido específicamente contra él, sino una reacción en medio de la violencia cotidiana de Medellín. “Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, diría después el técnico Maturana. Nunca se probó judicialmente la primera hipótesis.

CONFESÓ CRIMEN

Humberto Muñoz Castro, el sicario que disparó, confesó el crimen, aunque inicialmente intentó encubrirlo denunciando un falso robo.

Fue condenado a 43 años de prisión en 1995. Gracias a cambios en el Código Penal, rebajas por buena conducta y libertad condicional, cumplió alrededor de diez años y recuperó la libertad en 2005.

Los hermanos Gallón Henao fueron investigados por encubrimiento, pasaron quince meses detenidos y quedaron en libertad sin ser juzgados como autores intelectuales, según reconoció años después el fiscal del caso, Jesús Albeiro Yepes.

INMORTAL #2

Andrés Escobar fue apodado Inmortal #2, número que llevaba en la camiseta tanto en Nacional como en la Selección de Colombia.

El conjunto que lo vio nacer como estrella creó la Orden de Mérito Andrés Escobar Saldarriaga, el Caballero del Fútbol, que se entrega cada año a quienes contribuyen a su crecimiento, dentro y fuera de la cancha.

Colombia no olvidó a ese defensor central que clasificó al país a un Mundial y levantó la primera Libertadores.

TRES DÉCADAS DESPUÉS

Treinta y dos años después, el 6 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro informó que Santiago Gallón Henao, uno de los hermanos que aquella noche insultaron a Escobar, había sido asesinado en Toluca, Estado de México.

Petro lo señaló directamente como vinculado al crimen del futbolista y recordó que ese asesinato “acabó con la imagen internacional de Colombia”.

Los hermanos Gallón habían sido incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico y señalados como miembros de La Oficina de Envigado, organización heredera del Cartel de Medellín.

Otro hermano, José Guillermo Gallón Henao, fue extraditado a Estados Unidos en 2011 por vínculos con Joaquín el Chapo Guzmán.

“LA VIDA NO TERMINA AQUÍ”

El autogol de Andrés Escobar fue solo una desafortunada jugada en un partido de fútbol. Él mismo lo dijo al regresar al país: “La vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol”.

Pero su muerte, a los 27 años de edad, se convirtió en mucho más, en el símbolo de una Colombia que soñaba con el fútbol y chocaba contra la violencia que parecía no tener fin.

Un zaguero implacable en el terreno de juego, un caballero fuera de ella, un hombre que estaba a punto de casarse, de jugar en el Milan y de seguir escribiendo su historia.



Se fue mirando al cielo, como aquella noche en el Rose Bowl, pero dejó una huella que trasciende cualquier marcador.

Más de tres décadas después su recuerdo sigue vivo. No solo en los colores verde y blanco de Nacional o en el #2 inmortal. Vive en cada aficionado que entiende que el fútbol puede unir, ilusionar y doler… pero que la verdadera derrota siempre es la violencia que se llevó a un gran deportista cuando más brillaba.