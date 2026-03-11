Andrés Gudiño alza la mano para el Tri de Javier Aguirre: “Me preparo para todos los desafíos”

La lesión y baja de Luis Ángel Malagón, abre un espacio de portero en la Selección Mexicana; el arquero de Cruz Azul atraviesa un gran momento

En el fútbol, la desgracia de un jugador puede ser la oportunidad de otro. Y eso podría suceder para el arquero Andrés Gudiño, guardameta actualmente titular en Cruz Azul, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón.

Esto ocurre porque su homólogo del América ha quedado fuera de la Copa del Mundo y, al ser uno de los dos que ya estaban seguros junto a Raúl “Tala” Rangel de Chivas, se abrió un espacio tanto para esta Fecha FIFA de marzo como también para la Copa del Mundo.

Gudiño atraviesa un gran momento en lo individual. Ante la ausencia de Kevin Mier, quien está a punto de volver pero aún no lo hace luego de que el año pasado sufriera una fractura, el arquero mexicano de 29 años se ha adueñado de la titularidad celeste y lo ha hecho de gran forma.

Ante la posibilidad de que pudiera ser llamado a la Selección Mexicana, el guardameta habló al término de la victoria 2-3 de La Máquina ante Rayados como visitante en el Estadio Gigante de Acero, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

“Yo trabajo todos los días para ser mi mejor versión, hacer las cosas lo mejor posible y me preparo todo el tiempo para enfrentar todos los desafíos”, señaló Gudiño, levantando la mano por si llega la convocatoria.

Sin embargo, si es llamado, no sería para ser titular. Por delante está el mencionado Tala Rangel, además de que los dos espacios disponibles también los disputan el veterano Guillermo Ochoa, de casi 41 años, y Carlos Acevedo de Santos, quien ha sido convocado en varias ocasiones por el técnico Javier Aguirre.

Le deseó lo mejor a Malagón tras la lesión en Philadelphia

Por otra parte, Gudiño también expresó sus mejores deseos al guardameta azulcrema, quien sufrió la ruptura del tendón de Aquiles y será operado en México, tras lesionarse en Philadelphia.

“Vi la noticia de Luis Ángel y le deseo una pronta recuperación; si es algo grave, que sea una pronta recuperación”, sentenció.

"LE DESEO UNA PRONTA RECUPERACIÓN" 🗣️🤝🧤



Andrés Gudiño no quiso hablar sobre una posible convocatoria por Javier Aguirre tras la lesión de Malagón y se limitó a desearle una positiva recuperación a su compañero en posición pic.twitter.com/yNgZYYffi0 — Claro Sports (@ClaroSports) March 11, 2026

Cruz Azul vuelve a la CDMX con medio boleto a cuartos en Concacaf

Cruz Azul consiguió una victoria muy importante en Monterrey ante Rayados, lo que le dio medio boleto para los cuartos de final de la Concachampions. Los cementeros marcaron tres goles como visitantes y obligan a los regiomontanos a anotar dos goles sin recibir cuando se enfrenten la próxima semana en el partido de vuelta.

Sin embargo, aunque la serie está inclinada hacia La Máquina, el estratega celeste Nicolás Larcamón afirmó que no se confiarán para ese encuentro, por lo que presentarán a su mejor alineación disponible. Esto pese a que el equipo también debe dosificar esfuerzos, ya que el sábado tendrá una difícil visita en Ciudad Universitaria frente a Pumas.

“La serie está abierta, somos conscientes de eso. Saltaremos a hacernos muy fuertes en la vuelta; es mucho más lo positivo y serán 90 minutos duros. Saldremos con la determinación de no solamente defender la diferencia, sino también de hacernos fuertes en la que hoy es nuestra casa”, concluyó Larcamón.