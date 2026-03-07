Andrés Montaño podría ir de inicio en Cruz Azul ante San Luis

Nicolás Larcamón continuaría con las rotaciones debido a que ya comienzan los octavos de Concachampions

Cruz Azul está en la cima de la clasificación con 22 unidades, lo cual lo hace el primer lugar de la tabla y el rival a vencer para el resto de los equipos de la Liga MX en este Clausura 2026.

Este sábado recibe a San Luis en Puebla, con la intención de llegar a 25 unidades, consolidarse en la primera posición de la tabla y navegar con tranquilidad de aquí a que termine la fase regular.

Sin embargo, es importante que el técnico Nicolás Larcamón sepa dosificar esfuerzos y reducir al máximo el riesgo de lesiones, ya que Cruz Azul también está compitiendo en la Copa de Campeones de Concacaf.

Andrés Montaño podría ir de inicio ante los potosinos

En ese escenario, se prevé que el técnico argentino siga con sus rotaciones en su once inicial, ello para dividir la carga mejor en todo su plantel y que el equipo siga en buen puerto este semestre.

En esos movimientos, es muy probable que el estratega mande a Andrés Montaño de inicio ante los potosinos en el Cuahtémoc, para darle más minutos y así tome ritmo de juego, amén de que permite la dosificación en sus compañeros.

Montaño, quien salió avante de una rotura de ligamento cruzado de la rodilla sufrida en el 2025, ya jugó como titular en la vuelta de la primera ronda de Concachampions ante el Vancouver FC de Canadá y disputó 70 minutos.

En cuanto a la Liga MX, apenas sumó unos diez minutos el martes pasado, en la victoria de visita 1-2 sobre Santos en Torreón, por lo que también lo llevan de a poco en el conjunto cementero.

Montaño se rompió los ligamentos de la rodilla en mayo del 2025, en la vuelta de los cuartos de final ante León del Clausura de ese año, en juego disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

Nico Ibáñez también podría ir de inicio

Por otra parte, también se espera que haya cambios en el centro delantero, toda vez que Nicolás Larcamón se guardaría a Gabriel Fernández en el ataque y en su lugar iría Nico Ibáñez, para dosificar al Toro de cara a Concacaf.