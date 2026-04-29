Andrés Muñoz logra sexto salvamento de la temporada y los Mariners vencen de visita a los Twins

Andrés Muñoz logró su sexto salvamento y lideró la victoria de los Seattle Mariners 5-3 sobre los Minnesota Twins en la temporada 2026 de MLB

Andrés Muñoz lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su sexto salvamento de la temporada 2026 de Grandes Ligas en siete intentos. Con ello, los Seattle Mariners obtuvieron su octava victoria en 11 juegos al vencer de visita a los Minnesota Twins con colaboración de una carrera anotada por Randy Arozarena, para redondear un triunfo muy mexicano en el Target Field.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 1994: La resurrección de Brasil de la mano de Romario y el fantasma de Roberto Baggio

Los Mariners se impusieron en Minnesota por pizarra de 5-3. Pero no todo fue perfecto, pues el relevista Matt Brash sufrió un fuerte susto debido a una lesión apenas dos lanzamientos después de entrar al juego.

Cole Young impulsó tres carreras en las últimas entradas para Seattle, incluida el decisivo sencillo de dos carreras en la novena entrada y con ello, los Mariners han retomado el rumbo tras un inicio de temporada complicado.

El mochiteco de 27 años de edad tiró un par de ponches y retiró el noveno rollo en orden para apuntarse el rescate número seis de su emocionante año en MLB luego de participar con México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El equipo de la capital del Grunge ha vuelto a alcanzar el 50% de victorias, con un balance de 16-16 tras la victoria. Seattle continúa escalando posiciones en la clasificación. Si bien las dificultades de los Mariners al principio del año generaban preocupación, la novena empieza a perfilarse como un contendiente al título.

Seattle buscará mantener su buen nivel de juego en la próxima serie de tres partidos contra los Kansas City Royals, que comenzará el viernes por la noche.