Añorve Baños acusa que tren al AIFA “no sirve” tras falla a días de su inauguración

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, atribuyó a “incapacidad, improvisación y corrupción” la interrupción del servicio por una falla eléctrica en el tren que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

“Morena es sinónimo de fracaso”, afirmó el coordinador parlamentario del PRI en el Senado,, al criticar la falla registrada en el tren que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Ciudad de México, y sostuvo que el sistema “no sirve” a menos de una semana de haber sido inaugurado.

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La crítica del legislador la dio a través de sus redes sociales, luego de que, cerca de las 9:30 de la mañana, un desperfecto eléctrico dejara fuera de operación a uno de los trenes que cubría la ruta hacia Buenavista, lo que obligó a interrumpir el servicio con rumbo a la capital en la estación Lechería, en el municipio mexiquense de Zumpango, durante más de treinta minutos.

“La incapacidad, improvisación y corrupción son su modelo de gobierno”, señaló Añorve Baños, al sostener que la falla forma parte de un patrón en los proyectos de infraestructura impulsados por Morena.

¡Morena es sinónimo de fracaso!

El recién inaugurado tren al AIFA NO SIRVE!!!



La incapacidad, improvisación y corrupción son su modelo de gobierno. Vean:



🚆 El Tren Maya: Costó 3 veces más de lo prometido, nadie lo usa y tiene descarrilamientos constantes



🚆 El Tren… pic.twitter.com/Ut4jX3HKp1 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) May 3, 2026

“La incapacidad, improvisación y corrupción son su modelo de gobierno”, reiteró Añorve Baños, quien en su mensaje incluyó la frase “El tren Felipe Ángeles, recién inaugurado… y ya falló”, para subrayar que la falla ocurrió a pocos días de su puesta en operación.

Añorve Baños también se refirió a otros proyectos ferroviarios. Sobre el Tren Maya, indicó que costó tres veces más de lo prometido, enfrenta baja demanda y ha registrado descarrilamientos. En cuanto al Tren Interoceánico, afirmó que ha operado con trenes antiguos, ha tenido accidentes y actualmente no se encuentra en funcionamiento tras un hecho en el que murieron 14 personas.

“Construyen mal, operan peor. Esa es su ‘transformación’”, concluyó.