Ante Bélgica, la última prueba para elegir a los 26 del Mundial: Javier Aguirre

El Vasco señaló que quiere encontrar los rendimientos individuales para terminar de resolver a los elegidos, considerando a los lesionados

La última prueba, el examen final de los jugadores que aspiran a meterse a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, será este martes ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

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Porque los tres juegos posteriores que le quedan al Tri (ante Ghana, Australia y Serbia), ya serán con la lista de futbolistas definidos para encarar la justa mundialista.

Por ello es que el Vasco ya mandó el mensaje puro y duro: ante los Red Devils este martes, es la última oportunidad de muchos de estos futbolistas convocados, para ganarse o bajarse definitivamente de la lista final.

“Haremos cambios; estoy buscando lo que dije: rendimientos individuales. Es la última prueba, hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio (la inauguración ante Sudáfrica).

“Seguiré viendo; sí haré unos cambios, esperamos un funcionamiento parecido al del otro día (ante Portugal), ratos buenos y malos: sin la pelota hicimos buen trabajo, con la pelota los primeros 20 minutos fueron buenos; la actitud, a mi juicio, fue ejemplar.

Bélgica es un equipo de muchísimo cuidado

El estratega mexicano tiene muy claro que el rival de este martes, si bien también meterá muchos cambios con respecto al juego ante Estados Unidos, no deja de ser de absoluto cuidado.

“Bélgica es un equipo que le metió cinco a Estados Unidos y pudieron ser siete, tiene una capacidad importante, son sinodales que queremos; buscaremos estar a la altura”.

Los cambios del Vasco ¿contemplan a Ochoa?

Una pregunta muy insistente es sobre el veterano arquero Guillermo Ochoa, a quien en su regreso al Tricolor, todavía no le han dado minutos el Vasco.

Y por la respuesta que dio en la previa ante Bélgica, dejó entrever que le tiene total confianza a José Tala Rangel de las Chivas.

“Hicimos un pacto de diez cambios (con Bélgica) y pasa que es difícil que jueguen todos. El caso concreto de Memo, entrena bien y no se sabe qué pase durante el partido.

Los 26 jugadores que traje tienen mi confianza, pero es difícil que en dos partidos jueguen los 26”, remató Aguirre.