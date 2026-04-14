“Ante Nashville, jugaremos el partido más importante del semestre”: André Jardine

El DT del América dijo que van con todo contra Nashville en busca del pase a semifinales de Concacaf

Es tanta la necesidad de ganar la Copa de Campeones de la Concacaf para el América, que en Coapa lo tienen claro: ante Nashville SC es el partido más importante de todo el semestre.

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Porque es un escenario de ganar o morir en el objetivo principal que tiene el conjunto azulcrema, que busca conseguir un título internacional.

André Jardine, técnico del América, fue claro y contundente al señalar que la Concachampions está por encima de la Liga MX, no en importancia general, sino en prioridad dentro del proyecto.

Esto se explica porque el tricampeonato de Liga MX (2023-2024) le da aún cierto respaldo al proyecto, mientras que el título internacional sigue pendiente.

El último campeonato de Concacaf para el club data de la temporada 2015-2016, por lo que la exigencia es alta.

“Queremos dar una gran importancia a cada partido… mañana jugamos el partido más importante del semestre. Estamos preparados para momentos decisivos”, señaló en conferencia de prensa.

Lo positivo para el América es que la serie ante Nashville está empatada 0-0, por lo que cualquier victoria les da el pase a semifinales.

Sin embargo, el empate sin goles manda el partido a tiempo extra, y cualquier otro empate con goles favorece a Nashville por el criterio de gol de visitante.

Por ello, el equilibrio entre solidez defensiva y capacidad ofensiva será clave para avanzar.

“Debemos enfocarnos en un buen plan de juego, contragolpear bien y mantener solidez defensiva. En casa debemos hacernos fuertes con nuestra gente”, agregó.

¡CONVENCIDO DE QUE VEREMOS AL MEJOR AMÉRICA!🦅🤩



"El equipo tiene que crecer sí o sí, trataremos de llegar muy fuertes a la liguilla, es muy claro para todos. Quien llega mejor es quien puede pelear por el título"



❗️André Jardine, D.T. de América pic.twitter.com/RVD75P8aGY — Claro Sports (@ClaroSports) April 13, 2026

Salieron fortalecidos del Clásico Joven

Jardine consideró que el Clásico Joven ante Cruz Azul (1-1) dejó buenas sensaciones en lo anímico y futbolístico, fortaleciendo al equipo previo al duelo internacional ante un rival de la MLS.

“Tenemos muy buena sensación de estar preparados para momentos decisivos, con un nivel de confianza tras el clásico. América debe ser extremadamente competitivo y centrado en el objetivo de llegar a semifinales”, afirmó.

¿Alguna novedad con Henry Martín?

Finalmente, el técnico fue cuestionado sobre el posible regreso de Henry Martín, aunque confirmó que su situación sigue siendo médica y sin fecha clara de retorno.

“Está en evaluación, todos queremos que regrese pronto, pero depende del área médica. Aún no está listo para jugar y debemos esperar su recuperación completa”.