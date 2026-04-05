Anticorrupción asegura que Data Buen Gobierno permitirá mayor vigilancia ciudadana

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confía en que su plataforma Data Buen Gobierno será el instrumento que permita una mayor participación y vigilancia ciudadana.

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Señala que, desde el 6 de noviembre de 2025 al 31 de marzo pasado, la plataforma acumuló más de 104,000 usuarios y 207,000 visitas. Ello, asegura, “refleja un nivel significativo de interacción y consulta, así como un creciente interés en los contenidos y secciones que muestra la herramienta”.

La información se da a conocer en medio de la cuestionada cancelación que hizo el Servicio de Administración Tributaria de registros a organismos no gubernamentales, principalmente a varios que realizan estudios y análisis de las finanzas y políticas públicas del gobierno federal, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, Mexicanos Primero y México Evalúa, y a poco más de un año de que desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que “cualquier persona puede explorar y comprender la información del quehacer gubernamental a través de datos públicos, sin necesidad de ser especialistas en estadística ni en tecnología”.

Sostiene que la plataforma “transforma los datos en herramientas reales de participación y vigilancia ciudadana” y subraya que, con la finalidad de que la plataforma llegue a más personas en todo el país, se han implementado acciones para mostrar su funcionalidad a personas servidoras públicas de los gobiernos estatales.

Pero también a la comunidad estudiantil y docentes de instituciones de educación media superior y superior, como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Buen Gobierno señala que la sección que “ha causado más interés es la que muestra los datos agrupados por país llamada ‘México’, la cual, a través de gráficas, agrupa y presenta los datos de manera descriptiva. La segunda sección más visitada es el ‘Constructor de Datos’, reflejando el interés por espacios interactivos para explorar, analizar y generar información por cuenta propia”.

La dependencia, antes conocida como Secretaría de la Función Pública y que encabeza la exjefa del SAT,  Raquel Buenrostro, aseguró que “estas acciones ayudan a orientar a la población y facilitan la toma de decisiones informadas.

“De esta forma, Data Buen Gobierno se consolida como una herramienta clave para el acceso a información de instituciones y dependencias gubernamentales, fortaleciendo el buen gobierno a través de datos, contribuyendo a la generación de confianza en las instituciones”.