Antonelli triunfa en Miami; Checo Pérez no logra sumar puntos y finaliza 16

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió este domingo en el primer corredor en la historia de la Fórmula 1 en ganar sus tres primeras carreras de la temporada partiendo desde la pole position. El triunfo en el Gran Premio de Miami, disputado en el Autódromo Internacional de Miami, consolida su liderazgo en el Campeonato de Pilotos. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancó desde la posición 20 y remontó hasta el lugar 16, sin sumar puntos.

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Antonelli protagonizó una carrera llena de incidentes desde la salida. Fue presionado en la primera curva por Charles Leclerc (Ferrari), se salió de pista para evitar un choque y luego esquivó el Red Bull de Max Verstappen, que giró en trompo. Una vez recuperado el control, el italiano mantuvo intensos duelos rueda a rueda con Leclerc y Lando Norris (McLaren), y gestionó con madurez un problema en la caja de cambios para cruzar primero la meta.

“La salida fue un poco mejor que ayer. No esperaba que Charles frenara tan pronto y tuve que bloquear las ruedas. Tuve algo de suerte en la curva 2”, explicó Antonelli tras la carrera.

Reconoció un error en la gestión de energía, pero elogió la estrategia de su equipo, que con un undercut (parada temprana) le permitió recuperar el liderato y sellar la victoria.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆



Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Gracias a este triunfo y al cuarto lugar de su compañero George Russell, Antonelli amplió su ventaja en el campeonato a 20 puntos. Aun así, el adolescente de Mercedes se mostró prudente: “Esto es solo el comienzo; el camino todavía es largo”. Agradeció a su equipo y familia, y ya enfoca su atención en el Gran Premio de Canadá, que se disputará en dos semanas.

Checo Pérez y Cadillac vivieron un fin de semana complicado en su debut de la temporada en Estados Unidos. El mexicano escaló cuatro posiciones durante la carrera, pero no logró entrar a la zona de puntos. Tras la prueba, Pérez valoró el próximo descanso como una oportunidad clave para el equipo.

“Creo que eso es buen momento para el equipo para volver a tener un poco de tiempo solos, trabajar en el auto, analizar todas nuestras mejoras y a partir de ahí ver qué podemos mejorar”, comentó el piloto tapatío.

That's a wrap on our homecoming weekend. pic.twitter.com/1EciTKYRlZ — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 3, 2026

Pérez también destacó el aspecto personal del fin de semana: “Muy padre de poder disfrutar esta nueva etapa con mis hijos, mi esposa. Lo estamos disfrutando mucho”.

El siguiente reto para Sergio Pérez y Cadillac será el Gran Premio de Canadá, programado para el 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el equipo buscará ajustar el monoplaza y acercarse a los puntos.

Con solo tres carreras disputadas, Antonelli vive un arranque histórico, mientras que Pérez y su escudería trabajan para encontrar el ritmo competitivo en la temporada 2026.