Anuncia CFE compra de bancos de baterías para las subestaciones eléctricas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró el inicio de un programa integral de modernización y refuerzo para la Red Nacional de Transmisión (RNT), para lo cual adquirirá e instalará 300 bancos de baterías.

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Sostuvo que dichos bancos serán para los servicios propios de las subestaciones eléctricas durante los próximos 3 años.

Lo anterior, “con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa y la continuidad del servicio frente a cualquier contingencia”, dijo la paraestatal.

En un comunicado, indicó que, para ello, se llevará a cabo la adquisición e instalación de más de 300 bancos de baterías para los servicios propios de las subestaciones eléctricas de la CFE, durante los próximos 36 meses.

La otrora empresa productiva del Estado, indicó que la adquisición es como parte del compromiso continuo con la confiabilidad del suministro eléctrico y la modernización de la infraestructura estratégica del país.

La paraestatal, que encabeza Emilia Esther Calleja Alor, sostiene que “este proyecto representa una fuerte inversión destinada a subestaciones claves del territorio nacional”.

Con lo anterior, la CFE afirmó que trabaja para dar un paso firme hacia la justicia energética y asegura que cada región del país cuente “con un respaldo sólido que minimice las interrupciones y proteja la integridad de la red que mueve a México”.

En diciembre pasado, cuando el gobierno federal informó sobre una cartera de inversiones públicas y privadas para fortalecer el sistema eléctrico nacional, garantizar el control del Estado sobre al menos 54% de la generación y acelerar la transición energética con nuevos proyectos de energía limpia, no se dijo nada sobre los bancos que se adquirirán.

Entonces, durante la presentación en una conferencia matutina que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, informó que se estarían impulsando 5 proyectos prioritarios de generación firme.