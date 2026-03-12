Insiste en que el partido busca su propio camino y no va por alianzas para las elecciones intermedias

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció un nuevo relanzamiento del partido, de cara a las elecciones de 2027, que se dará a conocer el 21 de marzo y que busca consolidar esta opción política como la única capaz de hacerle frente a Morena.

Aseguró que no se trata solamente a un nuevo logo, sino a tomar nuevas decisiones y esas decisiones van en serio y precisó que Acción Nacional busca regresar a su origen, para buscar ser más fuerte que nunca.

Tras insistir en que Acción Nacional buscará su propio camino y no va por alianzas para las elecciones intermedias, Romero refrendó que se trata de hacer cambios profundos y de caminar por una ruta firme.

“Solamente tiene que ver con defender lo que más creemos, en lo que siempre hemos creído. Y que además es la ruta que puedo asegurar, nos va a regresar al sendero del triunfo. Primero Dios, electoral, no sólo discursivo, electoral requerido. El PAN le va a apostar al PAN“, dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Por lo que se refiere a la reforma electoral, acotó que, tras el rechazo de la iniciativa presidencial, es poco lo que van a poder hacer Morena y el gobierno en lo que han cantado, que es hacer reformas secundarias, a menos que ya de plano hagan lo que quieran con la Constitución, que no es para asombrar a nadie.

“No, no, no la van a tener tan sencilla, a menos, insisto, de que ya la Constitución, insisto, no sería ninguna sorpresa. Les da absolutamente igual”, acotó aunque dijo también que en ese caso se presentarán los recursos legales correspondientes para impugnarla.

Asimismo, el líder partidista precisó que una de las principales razones para rechazar la reforma es la negativa del oficialismo a escuchar a otras fuerzas políticas y a abrir un verdadero diálogo, lo que calificó como una muestra clara de autoritarismo.

Además, advirtió que la iniciativa incluye visos de censura, particularmente en la intención de regular desde la Constitución el uso de redes sociales y de la inteligencia artificial en el debate público.

“El antecedente que tenemos en este país cuando han querido regular las comunicaciones ha sido para censurar. Pretender regular redes sociales o inteligencia artificial abre la puerta a limitar la libertad de expresión y a controlar el debate público“, señaló.

El dirigente panista agregó que esta regulación podría afectar la libertad de miles de ciudadanos que utilizan nuevas tecnologías para expresar opiniones políticas, criticar al poder o participar en la conversación pública.

Romero también criticó que la propuesta del oficialismo evitara deliberadamente discutir temas fundamentales para garantizar elecciones auténticamente libres, como la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.