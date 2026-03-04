Anuncia Sheinbaum blindaje ante alza internacional de energéticos

El gobierno federal mantiene coordinación con la CFE y Hacienda para evitar que el conflicto en Medio Oriente impacte el precio del gas y las gasolinas en México.

El escenario internacional marcado por tensiones en Medio Oriente motivó cuestionamientos sobre un posible aumento en los precios del gas y del petróleo, circunstancia ante la cual la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal mantiene mecanismos para proteger la economía de las familias mexicanas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que su administración mantiene coordinación con la Secretaría de Energía y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de impedir que eventuales incrementos internacionales de los energéticos se traduzcan en mayores costos para la población.

Sheinbaum indicó que el gobierno federal revisa de forma permanente la evolución de los mercados energéticos internacionales para anticipar posibles presiones inflacionarias y aplicar medidas de contención cuando sea necesario.

“Estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos”, afirmó la titular del Ejecutivo al responder preguntas sobre el impacto económico del conflicto regional.

La presidenta explicó que una parte importante de los derivados del petróleo que se consumen en México ya se producen en el país, lo que permite amortiguar los efectos de la volatilidad internacional en los precios del crudo.

Aclaró que todavía existe una proporción de combustibles que se importan, principalmente gasolinas y turbosinas, aunque subrayó que la mayor parte de los productos derivados del petróleo que se utilizan en el territorio nacional provienen de la producción interna.

Sheinbaum recordó que el gobierno federal dispone de un mecanismo fiscal operado por la Secretaría de Hacienda que permite amortiguar aumentos en el precio de los combustibles mediante ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Hay un esquema de Secretaría de Hacienda: en caso de que suba más de cierto nivel, entra un subsidio al IEPS, de tal manera que no impacte a las familias mexicanas”, señaló.

La presidenta precisó que esta política no implica una reducción estructural de impuestos, sino un mecanismo de compensación temporal que busca neutralizar el incremento en el precio de las gasolinas y evitar que éste se traslade al consumo cotidiano.

Sobre si el país enfrenta un incremento inmediato en el precio del gas o de los combustibles, Sheinbaum indicó que el gobierno se mantiene en análisis permanente de la situación energética internacional.

Aseguró que la prioridad de su administración consiste en garantizar estabilidad en los precios de los energéticos y evitar impactos directos en la inflación o en el gasto doméstico de la población.

“No se prevé un aumento del gas, digamos, para aquí en México. Estamos revisándolo, de todas maneras, pero el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas”, puntualizó.