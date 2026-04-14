Anuncian México vs. Serbia en Toluca, último duelo de preparación antes del Mundial

El juego se disputará el 4 de junio en el Nemesio Diez y fue presentado en el Palacio de Gobierno de la capital mexiquense

Solo faltaba el anuncio formal, pero ya estaba planchado desde hacía algunos meses. El último juego de preparación de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo será ante Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez en Toluca.

TE PUEDE INTERESAR: Cuartos de Final Concacaf 2026: qué necesitan América y Cruz Azul para avanzar a Semifinales

Este martes fue oficializado el duelo en un evento realizado en el Palacio de Gobierno de la capital mexiquense, en el que estuvieron presentes la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; el comisionado de la Femexfut, Mikel Arriola; además de Ivar Sisniega, presidente de la Femexfut, y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Varoniles.

Al respecto se refirió el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, quien señaló que el juego ante los balcánicos será el cierre de una gran preparación que completará la Selección de Javier Aguirre antes de la justa mundialista.

“Javier Aguirre nos pidió muchos partidos contra equipos muy buenos; hemos jugado ya 12 y nos faltan tres, y el colofón de la preparación de la Selección Nacional, el 4 de junio, va a poder hacerse en la ciudad de Toluca en el Estadio Nemesio Diez contra Serbia“, dijo Arriola.

¡Incondicionales! Como parte de la #ÚltimaEscala jugaremos ante Serbia en Toluca para cerrar nuestra preparación de cara al gran torneo.



¡Estamos listos! 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 Presentado por @ATTMx.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/xlj2GsUUTH — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 14, 2026

Concentración confirmada en el CAR: inicia el 6 de mayo

Por otra parte, el dirigente de la Femexfut también confirmó que la concentración de convocados que se desempeñen en la Liga MX iniciará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

“Esta Liguilla se va a jugar sin seleccionados, para que los jugadores se concentren el 6 de mayo, un mes y medio antes del Mundial; las otras selecciones tendrán una semana y media para estar con sus entrenadores”.

Delfina Gómez: “Será un deleite tener aquí a la Selección“

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez, se pronunció sobre el juego entre el Tri y Serbia, que cerrará la preparación del combinado nacional de cara al Mundial.

“De manera especial para todos los mexiquenses, esta fiesta mundialista también será histórica, porque acompañaremos a nuestra querida Selección Mexicana en su último partido antes de acudir a la máxima cita del balompié.

“Será un deleite tenerlos aquí; tenemos que estar todos los mexiquenses sumados a este esfuerzo de darle la mejor vibra a nuestra querida Selección; agradezco mucho al club Toluca como siempre su generosidad de ser anfitrión y recibirnos en todo momento”.